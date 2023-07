Gabon : Ali Bongo officiellement candidat à la présidentielle

Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a officiellement annoncé qu'il brigue un troisième mandat.

Le président sortant s’est exprimé dimanche devant une foule de partisans du Parti démocratique gabonais PDG, à l’approche du scrutin présidentiel du 26 août :

"Chers compatriotes, Gabonaises et Gabonais, pour continuer d'écrire ensemble cette histoire et cet avenir, parce que rien ne compte plus que la réussite de notre pays, parce que rien ne compte plus que votre réussite, j'annonce officiellement ici aujourd'hui que je suis candidat !", a-t-il annoncé.

La famille Bongo dirige le pays depuis 55 ans déjà. Le président Ali Bongo, 64 ans, a succédé à son père, Omar Bongo Ondimba, en 2009.

"J'ai une forte conviction personnelle : nous pouvons reproduire nos plus grandes réalisations. Sur des sujets qui sont prioritaires pour vous, pour moi et pour notre pays. En nous battant, ensemble, pour les emplois qui donnent un sens à la vie, pour faire baisser le coût de la vie, pour rendre la vie quotidienne plus facile pour nous-mêmes et nos familles.", a déclaré le président Ali Bongo.

Le puissant Parti démocratique gabonais du président sortant détient actuellement de fortes majorités dans les deux chambres du Parlement.

Le chef d’état Ali Bongo a été réélu de justesse en 2016, avec seulement 5 500 voix de plus que son rival Jean Ping, qui a affirmé que l'élection avait été truquée.

M. Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2018 et a passé des mois à se rétablir, ce qui a amené l'opposition à s'interroger sur son aptitude à diriger le pays.