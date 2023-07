Mer Noire : l'initiative céréalière sous la coupe de Moscou ?

Un espace de sécurité et de coopération, c’est ainsi que le président ukrainien considère la mer Noire. Mais elle serait victime des restrictions imposées par Moscou, rendant difficile le transport de certains produits alimentaires. a souligné Volodymyr Zelenskyy, samedi à Istanbul.

'’Je suis reconnaissant pour le soutien apporté à l'initiative céréalière de la mer Noire et à l'initiative humanitaire "Grain d'Ukraine". Récemment, malheureusement, la Russie a bloqué autant que possible la circulation des navires transportant des denrées alimentaires dans les couloirs de la mer Noire. La Russie se comporte comme si elle possédait toute la mer Noire et en était le maître. Les peuples de notre région ont besoin d'efforts plus importants pour limiter les ambitions agressives de la Russie et garantir la stabilité dans la région de la mer Noire", a déclaré le chef de l'Etat ukrainien.

Face à ce qu'il semble considérer comme un diktat russe sur le corridor céréalier, le chef de l'Etat ukrainien appelle à une action concertée.

"Il est essentiel de commencer à agir avec nos partenaires de manière à ce que la vie du corridor céréalier, et donc la vie d'autres personnes sur différents continents, y compris l'Afrique et l'Asie, ne dépende pas de l'humeur du président de la Fédération de Russie, comme l'a dit le président (Erdogan). Nous sommes tous des pays indépendants et nous avons actuellement ce corridor, qui n'est pas ouvert mais structuré et complexe parce que la Russie bloque la mer Noire. ‘’, a déclaré Volodymyr Zelenskyy.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'un des principaux producteurs de céréales au monde, a menacé de provoquer une crise alimentaire mondiale qui a été atténuée par un accord permettant à l'Ukraine d'exporter des céréales via la mer Noire.