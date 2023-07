Des conservateurs américains se battent contre l'avortement en Afrique

Nulle part ailleurs dans le monde, le taux d'avortements pratiqués dans des conditions dangereuses ou de grossesses non désirées n'est aussi élevé qu'en Afrique subsaharienne, où les femmes sont souvent méprisées lorsqu'elles tombent enceintes avant le mariage.

Les efforts déployés pour légaliser les avortements et les rendre plus sûrs en Afrique ont été ébranlés lorsque la Cour suprême des États-Unis a mis fin, il y a un an, au droit national à l'avortement. Quelques jours plus tard, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré que son gouvernement allait dépénaliser l'avortement "à une époque où les droits des femmes en matière de santé sexuelle et génésique sont soit annulés, soit menacés".

Mais certaines organisations américaines actives en Afrique se sont enhardies, en particulier dans les pays majoritairement chrétiens. C'est le cas de Family Watch International (FWI), une organisation chrétienne conservatrice à but non lucratif dont les positions anti-LGBTQ+, les activités anti-avortement et "l'accent mis sur l'Afrique" lui ont valu d'être désignée comme groupe haineux par le Southern Poverty Law Center.

En avril, FWI a contribué à l'organisation d'une réunion sur les "valeurs familiales et la souveraineté" dans les bureaux de la présidence ougandaise avec des législateurs et d'autres délégués de plus de 20 pays africains. Le directeur de l'organisation pour l'Afrique plaide également pour que son pays, l'Éthiopie, abroge une loi de 2005 qui a élargi l'accès à l'avortement et réduit considérablement la mortalité maternelle.

"C'est un peu comme si les gants avaient été enlevés", déclareSarah Shaw, responsable des activités de plaidoyer chez MSI Reproductive Choices, un fournisseur international de services de santé génésique basé au Royaume-Uni.

Dans un discours prononcé en septembre devant l'African Bar Association, la présidente de FWI, Sharon Slater, a affirmé que les pays donateurs tentaient une "recolonisation sociale sexuelle de l'Afrique" en introduisant clandestinement l'avortement légal en même temps que l'éducation sexuelle et les droits des personnes LGBTQ+.

"Les militants des droits sexuels savent que s'ils parviennent à s'emparer du cœur et de l'esprit des enfants africains, à les endoctriner et à les sexualiser, ils s'empareront des futurs avocats, enseignants, juges, hommes politiques, présidents, vice-présidents et autres, et qu'ils s'empareront ainsi du cœur même de l'Afrique", a déclaré Mme Slater.

Son discours au Malawi a été suivi par le président du pays, un ancien dirigeant du mouvement des Assemblées de Dieu pentecôtistes. Après avoir fait pression sur les législateurs de ce pays d'Afrique australe pour qu'ils n'examinent pas un projet de loi qui aurait autorisé l'avortement dans certaines circonstances, le groupe catholique Human Life International, basé aux États-Unis, a déclaré à ses partisans en mars que "grâce à vous, le Malawi est à l'abri de l'avortement légal".

Il y a 20 ans, l'Union africaine a reconnu le droit à l'avortement en cas de viol et d'inceste ou lorsque la vie de la mère ou du fœtus est en danger, ou que la santé mentale ou physique de la mère est menacée.

Un nombre croissant de pays ont des lois relativement libérales en matière d'avortement. Le Bénin a légalisé l'avortement moins d'un an avant la décision de la Cour suprême des États-Unis, bien que le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, n'autorise l'avortement que pour sauver la vie de la mère.

Les experts africains estiment que les événements survenus aux États-Unis pourraient réduire à néant les progrès réalisés en matière d'accès à des procédures d'avortement sûres, d'autant plus que le gouvernement américain est le principal bailleur de fonds de l'aide internationale à la santé génésique.

De tels changements pourraient affecter profondément la vie des femmes en âge de procréer en Afrique subsaharienne, où 77% des avortements, soit plus de 6 millions par an, sont considérés comme dangereux, a déclaré en 2020 l'Institut Guttmacher, une organisation internationale de recherche et de politique dont le siège se trouve à New York.

Les avortements dangereux sont à l'origine de 16% des décès maternels dans la région de l'Afrique subsaharienne de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré l'année dernière l'agence des Nations unies, "avec des variations d'un pays à l'autre en fonction du niveau des restrictions à l'avortement".

Les opposants à l'avortement sont particulièrement virulents en Afrique de l'Est, où les pays s'attaquent publiquement au problème des grossesses chez les adolescentes, mais offrent peu d'éducation sexuelle et un accès à des avortements légaux dans des circonstances limitées.

Un projet de loi sur la santé sexuelle et reproductive présenté en 2021 est toujours en cours de discussion au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est, dont les pays membres sont le Burundi, le Congo, le Kenya, le Rwanda, le Sud-Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. Certaines organisations catholiques et autres organisations conservatrices ont critiqué un article qui permettrait à une femme d'interrompre sa grossesse en cas de viol, d'inceste ou de danger pour sa santé.

Au début de l'année, le Conseil protestant du Rwanda a demandé à tous les établissements de santé gérés par ses institutions membres de cesser de pratiquer des avortements, bien que la loi rwandaise les autorise dans certains cas.

"Nous avons un discours anti-droit très fort", avance Brenda Otieno, coordinatrice de recherche au Kisumu Medical and Education Trust au Kenya, lors d'un séminaire en ligne sur les effets globaux de la décision de la Cour suprême des États-Unis.

Il y a un an, le Kenya a adopté une politique nationale en matière de santé génésique qui n'accorde que peu d'attention à la sécurité des soins en matière d'avortement.

En Ouganda, un observateur des droits de l'homme a déclaré que la question de l'accès à l'avortement était taboue et que les défenseurs des droits de l'homme étaient confrontés à la discrimination, alors même que certaines femmes recouraient à l'automutilation.

"Nous avons vu un certain nombre de personnes perdre la vie", soutient Twaibu Wamala, directeur général du Réseau ougandais de réduction des risques.

L'avortement est illégal en Ouganda, bien qu'il puisse être légalement pratiqué par un médecin agréé qui détermine qu'une grossesse menace la vie de la mère. Mais de nombreux médecins, craignant des complications médicales, ne proposent que des soins post-avortement qui peuvent s'avérer trop coûteux ou trop tardifs pour sauver la vie d'une femme.

En Éthiopie, des membres de la société civile ont demandé au gouvernement d'enquêter sur ce qu'ils craignent être une nouvelle tendance : moins d'établissements de santé publique pratiquant des avortements et plus de femmes cherchant à se faire soigner après des avortements dangereux.

Les groupes qui s'opposent à l'avortement dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique sont principalement incités par des personnes extérieures et "considèrent la décision de la Cour suprême comme un carburant pour eux", a déclaré Abebe Shibru, directeur de MSI Reproductive Choices pour l'Éthiopie.