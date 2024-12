Zimbabwe : une loi anti-avortement jugée inconstitutionnelle

La Haute Cour du Zimbabwe a jugé inconstitutionnelle une loi interdisant les services d'avortement aux femmes violées par leur mari et aux jeunes filles de moins de 18 ans.

Dans sa décision rendue le 22 novembre et rendue publique cette semaine, le juge Maxwell Takuva a déclaré que, puisque les lois zimbabwéennes criminalisent déjà le viol conjugal et les relations sexuelles avec une mineure, les victimes devraient être autorisées à avorter si elles tombent enceintes.

Cette décision est importante, étant donné les lois restrictives du Zimbabwe en matière d'avortement, qui conduisent souvent les femmes et les jeunes filles à subir des avortements illégaux et dangereux dans les ruelles, qui se révèlent souvent fatals.

L'avortement est autorisé dans très peu de cas au Zimbabwe, notamment si la grossesse met en danger la vie de la femme ou s'il existe un risque de déficience physique ou mentale "d'une nature telle que (l'enfant) sera gravement handicapé de façon permanente". Les femmes peuvent également avoir accès à des services d'avortement légaux en cas de relations sexuelles illégales telles que l'inceste.

Le Zimbabwe a criminalisé les relations sexuelles avec toute personne de moins de 18 ans en septembre, à la suite d'une décision antérieure de la Cour constitutionnelle ordonnant au Parlement de relever l'âge légal du consentement aux relations sexuelles de 16 à 18 ans. Toutefois, la loi très restrictive sur l'interruption de grossesse interdit toujours aux jeunes filles de moins de 18 ans d'avoir recours aux services d'avortement.

"Il ne fait aucun doute que le fait pour une enfant de porter un autre enfant, pour une enfant de donner naissance à un autre enfant ou pour une enfant d'être forcée d'avorter illégalement en raison de circonstances cruelles constitue une torture, un traitement cruel et dégradant", a déclaré le juge.

Le gouvernement ne s'est pas opposé à l'affaire, qui avait été introduite par un groupe de défense des droits des femmes, bien que la Cour constitutionnelle doive encore approuver l'arrêt pour qu'il devienne effectif.

Le juge a déclaré que l'accès des mineures à des services d'avortement sûrs et légaux "est important compte tenu du nombre élevé de grossesses chez les adolescentes au Zimbabwe et, par conséquent, d'avortements illégaux et de décès chez les adolescentes".

Ce pays de 15 millions d'habitants enregistre environ 77 000 avortements dangereux par an, mais beaucoup d'autres ne sont pas signalés. Selon l'UNICEF, l'agence des Nations unies pour l'enfance, de nombreuses jeunes filles et femmes meurent chaque année des suites de complications liées à l'avortement.

Les grossesses d'adolescentes sont fréquentes dans ce pays d'Afrique australe en raison d'une application laxiste des lois, de pratiques culturelles et religieuses et d'une pauvreté généralisée qui rendent également difficile l'accès des filles et des femmes aux contraceptifs et aux cliniques.

Près d'une fille sur quatre tombe enceinte entre 10 et 19 ans, selon les chiffres du gouvernement et de l'UNICEF. Une fille sur trois se marie avant l'âge de 18 ans dans ce pays profondément conservateur d'Afrique australe, où les filles sont généralement contraintes par la culture d'épouser des hommes responsables de leurs grossesses non désirées.