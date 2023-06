Naufrage de migrants en Grèce : 9 Egyptiens placés en détention

Neuf Égyptiens, soupçonnés d'être des passeurs impliqués dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Grèce qui a fait au moins 82 morts, ont été inculpés pour "trafic illégal" d'êtres humains et placés en détention provisoire, a-t-on appris mardi de source judiciaire grecque.

Les neuf hommes, rescapés de ce drame qui pourrait avoir fait des centaines de victimes, avaient été arrêtés jeudi dernier à Kalamata, un port du sud-ouest de la Grèce où avaient été acheminés les 104 survivants de ce naufrage, l'un des pires survenus en Méditerranée orientale ces dernières années.

Âgés entre 20 et 40 ans, ils sont également poursuivis pour avoir constitué "une organisation criminelle" et pour "homicide par négligence". Ils encourent une peine de prison à vie, selon la loi grecque. Durant leur comparution de plus de 10 heures mardi devant une juge d'instruction de Kalamata (sud-ouest), ils ont tous nié les chefs d'accusation, selon la même source.

Le naufrage meurtrier, présenté comme l'un des plus graves impliquant des migrants en Méditerranée, s'est déroulé dans la nuit du 13 au 14 juin à 87 km au large des côtes de la péninsule du Péloponnèse, dans les eaux internationales, selon les garde-côtes grecs.

Une frégate de la marine, un patrouilleur et quatre autres bateaux ont poursuivi toute la journée mardi des recherches dans la zone pour la septième journée consécutive, selon les autorités, mais les espoirs de retrouver d'éventuels survivants sont quasi-nulles.

Soixante-dix-huit corps ont été récupérés en mer au lendemain du naufrage. Trois autres ont été découverts dans la zone du naufrage lundi, puis un autre mardi, portant à au moins 82 le nombre de morts.

Selon des témoignages de survivants, des centaines de personnes se trouvaient à bord de ce bateau de pêche vétuste et surchargé qui avait appareillé de Libye à destination de l'Italie. L'Organisation mondiale des migrations (OIM) et le Haut-Commissariat de l'Onu pour les réfugiés (UNHCR) estiment qu'entre 400 et 750 passagers se trouvaient sur le chalutier, dont des femmes et des enfants.

Selon un décompte des autorités grecques, parmi les rescapés figurent 47 Syriens, 43 Égyptiens, 12 Pakistanais et deux Palestiniens. Les circonstances du naufrage ont soulevé de nombreuses questions.

Les garde-côtes grecs sont pointés du doigt par des rescapés et des ONG, notamment parce qu'ils avaient repéré le bateau depuis mardi mais ne sont intervenus que tôt mercredi matin au moment où le bateau a chaviré et coulé.

Les autorités grecques, sur la défensive, ont répété que les migrants avaient refusé toute aide mais des ONG ont assuré que les autorités auraient dû intervenir même en cas de refus car le bateau, surchargé, était en détresse. Outre une enquête ouverte par les autorités grecques, les Nations unies ont demandé une investigation.

Dans des témoignages sous serment recueillis au cours du week-end et vus par l'Associated Press, les survivants ont décrit les conditions choquantes de la traversée de cinq jours. La plupart des passagers ont été privés de nourriture et d'eau, et ceux qui n'ont pas pu soudoyer l'équipage pour sortir de la cale ont été battus s'ils tentaient d'atteindre le niveau du pont.

Les témoignages font également écho à des récits antérieurs selon lesquels le chalutier à coque en acier a coulé par mer calme lors d'une tentative de remorquage bâclée. Ces témoignages contredisent l'affirmation des garde-côtes grecs selon laquelle ni le patrouilleur qui a escorté le chalutier dans les dernières heures de sa vie, ni aucun autre navire n'a attaché de câble de remorquage.

"Le navire grec a lancé une corde et l'a attachée à nos étraves", a déclaré Abdul Rahman Alhaz, un survivant, lors de sa déposition sous serment. "Nous avons crié "stop, stop !" parce que notre bateau gîtait. (Il) était en mauvais état et surchargé et n'aurait pas dû être remorqué".

Alhaz, un Palestinien de 24 ans originaire de Syrie, a déclaré avoir payé 4 000 dollars pour monter à bord du navire à Tobrouk, dans l'est de la Libye. Il a déclaré que les "responsables" du chalutier étaient tous Egyptiens et qu'il avait reconnu sept suspects sur les photos que les autorités grecques lui avaient montrées.

L'avocat Athanassios Iliopoulos, qui représente un présumé passeur égyptien de 22 ans, a déclaré à l'AP que les neuf suspects ont nié les accusations devant le tribunal et ont affirmé être eux-mêmes des migrants. M. Iliopoulos a déclaré que son client avait vendu son camion et emprunté à ses parents pour réunir 4 500 euros pour son voyage.

L'avocat a déclaré que les juges avaient rejeté l'argument de la défense selon lequel les tribunaux grecs n'étaient pas compétents parce que le naufrage s'était produit dans les eaux internationales.

Alhaz, le survivant palestinien, a déclaré que la plupart des passagers pakistanais s'étaient retrouvés dans la cale et s'étaient noyés. "L'un des membres de l'équipage m'a dit qu'il y avait plus de 400 Pakistanais sur le bateau et que seuls 11 d'entre eux ont été sauvés."

Ces 11 personnes ne comprenaient pas la femme et les deux enfants de Rana Husnain Neseer, 23 ans, qui se trouvaient dans la cale. Neseer lui-même, qui a déclaré avoir payé 7 000 euros, a voyagé sur le pont.

"Environ 750 personnes se trouvaient à bord", a-t-il déclaré. "L'équipage ne nous a donné ni eau ni nourriture et nous a frappés avec une ceinture pour nous empêcher de nous lever."

M. Neseer a déclaré que d'autres passagers lui avaient dit qu'une ligne de remorquage avait été attachée par un "grand navire" juste avant le naufrage. Il ne l'a pas vu "car j'étais penché en bas et je priais". Mais il a senti que le navire prenait une forte gîte. "Nous sommes tous allés de l'autre côté pour l'équilibrer, ce qui a fait basculer notre bateau dans l'autre sens et l'a fait couler", a ajouté M. Neseer.

Son compatriote pakistanais Azmat Khan Muhammad Salihu, 36 ans, a identifié trois suspects, dont un qui l'a frappé lorsqu'il a tenté de quitter la cale, et un autre qui a frappé les passagers avec une ceinture.

Comme il se trouvait dans la cale, il n'a pas eu d'informations de première main sur les raisons du naufrage. "J'ai été sauvé parce que j'ai trouvé une ouverture et que je suis sorti", a-t-il déclaré dans son témoignage. "J'ai appelé les autres à me suivre, mais personne n'a réussi à s'échapper."

La Grèce a été largement critiquée pour ne pas avoir tenté de sauver les migrants avant le naufrage dans les eaux internationales. Les autorités d'Athènes affirment que les passagers ont refusé toute aide et ont insisté pour se rendre en Italie, ajoutant qu'il aurait été trop dangereux d'essayer d'évacuer des centaines de personnes réticentes d'un navire surchargé.

Interrogée sur l'incident, alors que la Journée mondiale des réfugiés était célébrée dans le monde entier mardi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : "C'est horrible [...] et il est d'autant plus urgent d'agir."

Mme Von der Leyen, qui dirige l'organe exécutif de l'Union européenne, a déclaré que l'UE devait aider les pays africains comme la Tunisie, d'où partent de nombreux migrants vers l'Europe, à stabiliser leur économie et à finaliser une réforme très attendue des règles d'asile de l'Union à 27.

Elle n'a pas mentionné la Libye, d'où partent le chalutier en perdition et de nombreux autres bateaux surchargés à destination de l'Europe sur la route migratoire particulièrement dangereuse de la Méditerranée.

Cinq autres personnes soupçonnées de trafic d'êtres humains ont été arrêtées au Pakistan cette semaine, ont indiqué mardi des responsables d'Islamabad. Les parents d'au moins 124 personnes au Pakistan ont contacté les autorités pour obtenir des informations sur leurs proches disparus.

Les détails du naufrage restent flous. Des photos et des vidéos prises avant le naufrage montrent des personnes entassées sur tous les espaces libres du chalutier.

Un survivant, Ali Sheikhi, originaire de la ville de Kobani, dans le nord-est de la Syrie, a déclaré à la chaîne de télévision kurde Rudaw que les passeurs n'avaient pas autorisé le port de gilets de sauvetage et avaient jeté à la mer la nourriture dont disposaient les passagers.

S'exprimant tard dimanche par téléphone depuis un centre d'accueil fermé près d'Athènes où les survivants ont été emmenés, M. Sheikhi a déclaré qu'il avait été dirigé vers la cale, mais qu'il avait payé les passeurs pour sortir sur le pont.

Lorsque le bateau a coulé, ils étaient en mer depuis cinq jours. L'eau s'est épuisée au bout d'un jour et demi, et certains passagers ont bu de l'eau de mer.

Selon Sheikhi, le moteur du chalutier est tombé en panne et un autre navire a tenté de le remorquer. "Lors de la traction, (le chalutier) a coulé", a-t-il déclaré.