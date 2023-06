Les 5 choses à savoir sur la Sierra Leone

Le nom de la Sierra Leone, qui élit son président samedi, est associé à des plages de sable blanc et de luxuriantes forêts tropicales, mais aussi à l'histoire de l'esclavage et à une sanglante guerre civile.

Voici cinq choses à savoir sur l'ancienne colonie britannique dont le nom signifiant "Montagne du lion" dérive d'une ancienne appellation portugaise.

Esclaves libérés

La Sierra Leone était historiquement habitée par les Mendé, les Temné et d'autres groupes indigènes entrés en contact avec les négociants portugais, hollandais, anglais et français au cours des 15, 16 et 17èmes siècles.

A la fin du 18ème et au début du 19ème siècles, les Britanniques, par philanthropie ou par intérêt, installent sur ces terres d'anciens esclaves affranchis du Royaume Uni, d'Amérique du Nord ou des Caraïbes.

Freetown, aujourd'hui la capitale de la Sierra Leone, a été fondée en 1792. Les descendants des anciens esclaves sont considérés comme formant de nos jours un groupe humain propre, les Créoles (ou Krio).

Le Krio, qui amalgame l'anglais, le portugais, le français et des langues locales comme l'akan, le yoruba et l'igbo, est la langue véhiculaire du pays.

Guerre civile, diamants de sang

La Sierra Leone a été ravagée entre 1991 et 2002 par une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et a marqué par sa barbarie. Le conflit, une extension de la guerre civile chez le voisin libérien, a été en grande partie financée par la vente de diamants extraits dans le sud-est du pays.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions sur la vente de diamants de Sierra Leone entre 2000 et 2003. Cet aspect de la guerre a inspiré en 2006 le film "Blood Diamond", avec Leonardo DiCaprio et Djimon Hounsou.

Ebola

La maladie à virus Ebola a tué environ 11 000 personnes entre 2014 et 2016 en Sierra Leone, au Liberia et en Guinée.

Elle a eu des effets socio-économiques dévastateurs sur la Sierra Leone qui tâchait de se relever de la guerre.

Chimpanzés et écotourisme

La Sierra Leone a fait du chimpanzé un emblème national en 2019. Le pays essaie de promouvoir l'image d'une destination écotouristique offrant des plages immaculées, des collines verdoyantes et des îles d'une grande richesse écologique.

Elle abrite dans une réserve de forêt tropicale un sanctuaire pour les chimpanzés qui a reçu la visite de la primatologue britannique Jane Goodall et de la princesse Anne.

Idris Elba, Rudiger et les autres

Un certain nombre de personnalités internationales ont des origines sierra-léonaises. L'acteur britannique Idris Elba, de père Sierra-Léonais et de mère ghanéenne, a reçu la nationalité sierra-léonaise en 2019.

Le défenseur central du club de football Real Madrid Antonio Rüdiger, international allemand, est né de mère sierra-léonaise, tout comme le ministre des Affaires étrangères britannique James Cleverly.

Sheku Kanneh-Mason, le violoncelliste britannique qui a joué au mariage du Prince Harry et de Meghan Markle en 2018, est également né de mère sierra-léonaise.