Sierra Leone : l'opposition exige une commission électorale crédible

En Sierra Leone, l'opposition exige la démission du président de la commission électorale : Mohamed Konneh.

Il est accusé par l'APC - le Congrès de tout le peuple - d'avoir produit des listes électorales truffées d'irrégularités dans le seul but de permettre au candidat du pouvoir, le président Julius Maada Bio, de briguer un second mandat. En plus du registre électoral, l'opposition dénonce entre autres ; la mauvaise qualité des cartes des électeurs et le système de décompte des voix dans les centres de vote et les districts, le transfert manuel et électronique des suffrages.

Pour l'APC, il est impératif que le gouvernement démantèle la commission électorale actuelle qui lui est trop favorable dans un délai de trois jours. À Freetown, mercredi, le Docteur Samura Kamara, candidat de l'opposition au scrutin du 24 juin a également remis en cause la crédibilité de la commission électorale qui a fourni par erreur une liste électorale aux partis politiques.

"Si une commission électorale, avec toute sa multitude de personnel technique/professionnel, n'est pas capable de discerner la bonne copie d'un document aussi sensible...... Comment peut-on avoir confiance en sa capacité à organiser efficacement des élections crédibles ? s'est interrogé Samura Kamara

" L'intention du SLPP, son but, son objectif premier, n'est pas de conduire des élections libres, justes, non-violentes et crédibles. Par conséquent, l'APC demandera à M. Mohamed Konneh et à tous les commissaires électoraux de démissionner immédiatement et d'être remplacés par une équipe de commissaires électoraux indépendants et accrédités au niveau international " a-t-il ajouté

L'opposition dénonce également une militarisation de l'Etat, depuis l'arrestation de certains de ses militants dont Arthur Pearce qui a été arrêté la semaine dernière par la police.

Les élections présidentielles, parlementaires et municipales dans ce pays de quelque 8 millions d'habitants auront lieu le 24 juin.