Promouvoir la culture des peuls par la gastronomie

La Maison des cultures du monde a rouvert ses portes le week-end dernier à Berlin dans le but de diffuser les cultures non européennes. Un dîner peul faisait partie du programme.

Les Foulanis sont l'un des plus grands groupes nomades d'Afrique de l'Ouest et leur population est estimée à 20 millions de personnes.

Fatmata Binta femme chef, originaire de Sierra Leone et installée au Ghana, est l'ambassadrice de la cuisine et de la culture peules.

Elle est également propriétaire d'un restaurant nomade dont le thème est Dine on a Mat (Dîner sur une natte) et qui vise à faire connaître la cuisine peule au reste du monde.

''Je veux utiliser la gastronomie comme un outil pour promouvoir le changement et je crois que c'est déjà le cas. Le fait d'être chef gastronomique m'aide à aborder les questions qui me tiennent à coeur au sein de ma communauté.'', explique-t-elle.

La culture peule est considérée comme l'une des riches et anciennes traditions transmises à plusieurs générations depuis des centaines d'années. Elle est également considérée comme durable pour le monde.

''La nourriture des Peuls est durable. Notre mode de vie est même durable. Nous sommes des gens qui n'utilisent pas trop de choses. La plupart de nos ingrédients sont séchés parce que nous ne cultivons pas d'aliments frais et que lorsque nous achetons des aliments frais, nous les séchons parce que nous pensons à la migration. Comment pouvons-nous conserver la nourriture lorsque nous nous déplaçons ? Nous ne consommons pas beaucoup et je pense que c'est une leçon que le monde peut apprendre de nous.'', a déclaré Fatmata Binta.

La chef Binta fait la promotion des ingrédients d'Afrique de l'Ouest, comme ce super délice connu localement sous le nom de fonio.

La raison pour laquelle je promeus la gastronomie africaine est de mettre en valeur les ingrédients sous-utilisés et l'une des façons de le faire est d'avoir un restaurant qui reflète le style nomade du peuple . Je peux donc vous apporter un morceau d'Afrique sans que vous ne soyez venu en Afrique. C'est aussi une invitation à susciter l'intérêt, la curiosité et l'envie de venir en Afrique pour voir plus que de la nourriture - de la culture, de l'art et tout ça.'', a affirmé Fatmata Binta

Le restaurant me permet de me déplacer comme les peuples nomades.

Le prochain repas Dine on a Mat est prévu à Rabat, au Maroc.