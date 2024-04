France : une exposition sur l'histoire sociale et politique des Jeux Olympiques

À quelques semaines du lancement des Jeux olympiques et Paralympiques d'été de Paris 2024, une exposition dans la capitale française se penche sur l'histoire sociale et politique des 30 dernières olympiades.

À Paris se tient l'exposition jusqu'au 8 septembre, l'exposition "Olympisme, une histoire du monde 1896 - 2024" au Musée nationale de l'histoire et de l'immigration. L'événement se concentre sur les 33 olympiades et plus d’un siècle d’histoire sociale et politique.

Les œuvres d'art exposées mettent en lumière les combats et luttes politiques menés sur la scène olympique depuis l'organisation des premiers Jeux Olympiques à Athènes, en 1896.

En effet, « cette exposition est aussi une histoire de l'émancipation, de la lutte pour la liberté, de la lutte pour la démocratie. Bien sûr, nous parlons dans cette exposition des Jeux olympiques de Berlin en 1936, comme on appelait les Jeux olympiques nazis, avec la victoire de Jesse Owens qui a remporté quatre médailles d'or, un Noir afro-américain. Il a détruit le mythe de la suprématie aryenne », explique l'historien Stéphane Mourlane.

Les représentations de héros sportifs mettant en scène des athlètes afro-américains tels que Tommie Smith ou encore John Carlos incarnent des messages forts de lutte contre l'oppression durant leur époque.

« Ils étaient un symbole, un symbole de la lutte contre les discriminations, de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, et il faut se rappeler que les deux sportifs ont été effacés, d'une certaine manière, dans l'histoire du sport. Ils n'ont pas été autorisés, par la suite, à courir à nouveau dans des compétitions internationales et même nationales », informe l'historien.

Cette exposition inédite en France rassemble 130 ans d’images mémorables, d’archives et de portraits d’athlètes ayant marqué l'histoire.