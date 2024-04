Les dirigeants européens saluent le durcissement des politiques migratoires

Enfants morts dans la Manche, des morgues pleines de migrants atteignant leur capacité en Tunisie et la police chypriote patrouille au large de la côte est de l'île pour empêcher les bateaux chargés de réfugiés syriens.

À l’approche des élections cruciales de juin pour le Parlement européen, de telles scènes de désespoir et de tragédie compliquent les efforts visant à ouvrir un nouveau chapitre dans la politique migratoire européenne. Alors que l’Union européenne et les pays du bloc des 27 membres adoptent des mesures plus strictes à l’égard des migrants, les politiciens concentrent largement leur rhétorique sur la nécessité de contrôler la traite et le trafic d’êtres humains – plutôt que sur le drame humain qui se joue en mer.

Les organisations de défense des droits humains avertissent depuis des années que des politiques plus strictes et la répression policière ne dissuadent pas la migration mais poussent des personnes désespérées à tenter des voyages mettant leur vie en danger à travers des eaux dangereuses. Des milliers de personnes l'ont payé de leur vie.

Crise des migrants en Tunisie

Mardi, les garde-côtes tunisiens ont récupéré 19 corps près d'une partie du littoral du pays connue comme le principal point de départ des bateaux partant pour l'Italie. Par ailleurs, cinq passeurs ont été arrêtés pour trafic d'êtres humains, ont indiqué les autorités. La Tunisie a déjà intercepté cette année environ 21 000 migrants tentant de traverser la mer vers l’Europe.

Les accusations de traite d'êtres humains en Tunisie sont passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans.

En France, cinq personnes, dont un enfant de 7 ans, sont mortes mardi alors qu'elles tentaient de traverser la Manche et de rejoindre le Royaume-Uni — quelques heures seulement après que le gouvernement britannique a approuvé une loi autorisant l'expulsion de certains migrants entrés illégalement dans le pays. au Rwanda.

Désespoir en haute mer

La catastrophe s'est produite lorsque les autorités françaises ont repéré plusieurs bateaux remplis de migrants au large des côtes du Pas-de-Calais tôt mardi matin. Environ 25 minutes après le décollage, un canot pneumatique transportant 112 personnes s'est écrasé sur un banc de sable et des navires de la Marine nationale française ont été déployés pour lui venir en aide.

Ils ont sauvé 49 personnes du navire condamné et les ont ramenées à terre, ainsi que les corps des cinq personnes qui ont péri. Cependant, 58 d’entre eux ont refusé de débarquer.

Le bilan humain de la politique migratoire

Les migrants encore à bord ont réussi à redémarrer le moteur et sont repartis, en compagnie de plusieurs autres bateaux qui ont navigué tôt mardi au large des côtes nord, suivis par le patrouilleur de la gendarmerie maritime française, selon un communiqué de la préfecture chargée du nord de la France. .

"Le nombre particulièrement important de personnes entassées sur ce bateau met en évidence les méthodes dangereuses des passeurs, qui embarquent les gens sur ces bateaux, les surpeuplant, au mépris total des vies, dans le but de réaliser des profits", peut-on lire.

Les bateaux ont vraisemblablement atteint le Royaume-Uni, où trois hommes ont été arrêtés en lien avec la mort des cinq personnes du côté français de la Manche, a annoncé mercredi la National Crime Agency du Royaume-Uni. Deux hommes soudanais et un citoyen du Soudan du Sud ont été arrêtés lors d'une descente nocturne par des agents des services d'immigration, soupçonnés d'avoir facilité l'immigration illégale et d'être entrés illégalement au Royaume-Uni, indique le communiqué.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est engagé à sévir contre les passeurs de clandestins.

"Pour des questions de compassion plus que toute autre chose, nous devons briser ce modèle commercial et mettre fin à l'injustice des personnes venant illégalement dans notre pays", a déclaré Sunak mardi.

Débats politiques et migration

Les voyages périlleux en mer constituent depuis longtemps un point d’éclair politique en Europe. Beaucoup fuient les conflits, la pauvreté ou les persécutions en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, dans l’espoir d’une vie meilleure sur les côtes européennes.

Les législateurs ont de plus en plus adopté des politiques visant à dissuader, détenir et expulser les migrants, poussés par des politiciens d’extrême droite dont les affirmations selon lesquelles la migration constitue une menace pour la sécurité nationale ont gagné de plus en plus de terrain.

Les gouvernements ont réorganisé leurs propres politiques migratoires et conclu de nouveaux accords avec les pays voisins pour empêcher les tentatives de traversée. Les législateurs de l’Union européenne ont adopté plus tôt ce mois-ci une série de nouvelles lois sur la migration pour partager la responsabilité de ceux qui s’installent sur le continent et accélérer les expulsions de ceux jugés inéligibles au séjour.

Le bloc de 27 pays a promis des milliards de dollars au cours de l’année écoulée à des pays comme la Tunisie, la Mauritanie et l’Égypte pour fournir une aide gouvernementale générale, des services aux migrants et des patrouilles aux frontières.

Dans le cadre d'accords que les dirigeants européens ont salués comme un « modèle » pour d'autres pays, la Tunisie et l'UE ont conclu en juillet dernier un accord de 1,1 milliard de dollars qui comprend le financement de l'aide à la migration et des patrouilles aux frontières. La majorité des fonds n'ont pas encore été décaissés et dépendent de la conclusion par le pays d'un accord avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvetage au point mort.

Cependant, l’efficacité de la dissuasion en tant que politique fait l’objet de débats. Le nombre de migrants et de réfugiés arrivant en Europe sans autorisation a augmenté depuis 2020,