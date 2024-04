Football : Emmanuel Macron marque un pénalty

Le président français Emmanuel Macron a participé mercredi à un match de football caritatif au stade Bernard Giroux, en banlieue parisienne.

Le dirigeant français a mis de côté son costume, pour enfiler le maillot blanc du Variétés Club de France . Ce match de Gala a permis de récolter 57 500 euros pour l'Opération Pièces Jaunes, une fondation française qui se consacre à l'amélioration des conditions de vie des enfants et des adolescents hospitalisés.

L'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, était à la tête de l’équipe des rouges, tandis que celle des blancs était dirigée par le journaliste français Jacques Vendroux.

L'équipe de Vendroux, composée de Macron et de vétérans du football français tels que Didier Deschamps, Laurent Blanc, Robert Pires ou encore Didier Drogba, s'est imposée par 5 buts à 3.

Ce match a été l’occasion pour l’ancien champion du monde 98, Robert Pirès de s’illustrer en marquant un triplé .

L’ancien entraîneur de l’OM et de Lyon, Rudi Garcia a inscrit un quatrième but avant que Pires ne soit victime d'une faute en seconde mi-temps et que Macron ne marque un penalty avec l'aide d'un gardien de but adverse plutôt généreux.