Le Cameroun dédie un musée au royaume Bamoun

À un pas du palais royal au Cameroun, trône fièrement le nouveau musée royal Bamoun. Dans ce lieu culturel, le visiteur est plongé dans une collection riche et variée de plus de 10 000 pièces où on retrouve principalement des objets d’art du centenaire.

Les amateurs d’arts et les passionnés de la culture Bamoun ont assisté à l’inauguration du nouveau musée royal Bamoun dont l’architecture allie à la fois du traditionnel et de la modernité. C’est le roi des Bamouns Nabil Mbombo Njoya et le ministre de la culture qui ont procédé à la coupure du ruban symbolique.

Francois Bingono Bingono, anthropologue et enseignant à l’université a eu le privilège de visiter le nouveau musée et nous livre son ressenti. "Il n y a pas que la culture Bamoun. J’ai reconnu la culture de la forêt c’est-à-dire la forêt méridionale, , les régions de l’Est, du Centre et du Sud. J’ai reconnu la culture patrimoniale de Loum, la culture patrimoniale des Haut Plateaux, la culture patrimoniale du septentrion. Donc, voici au moins un lieu idéal ou on peut venir se ressourcer si on est en quête de ressources relative à la culture patrimoniale camerounaise."

Situé dans la ville de Foumban, le musée royal retrace l’histoire de tout un peuple. Il s'agit du peuple bamoum, l’un des royaumes les plus vieux d’Afrique noire dont les historiens situent la création dans les années 1394. "Dans le musée, on peut trouver des objets précieux tels que des trônes et des fauteuils des rois", explique l'artiste Cheick Tiam. Il ajoute également qu'on peut "trouver tout ce qui concerne la dynastie Bamoun de la première descendance jusqu’à la descendance actuelle."

"Ce patrimoine qu’on transmet aux futures générations représente pour les bamoum, la réalisation et la matérialisation de leur culture et une partie de l’histoire du peuple camerounais", se réjouit l'homme d’affaires Christian Penda.

La ville de Foumban est l’une des destinations les plus prisées du Cameroun. Les artisans qui vivent de leurs arts espèrent que l’inauguration de ce musée royal attirera plus de touristes qui seront intéressés par leurs œuvres d’arts.