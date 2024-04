Ligue des champions CAF: le TP Mazembe garde espoir face à Al Ahly

Le club congolais du TP Mazembe espère pouvoir créer la surprise en battant Al Ahly, champion en titre, lors du match retour de la demi-finale de Ligue des champions de la CAF. Les deux équipes sont à égalité 0-0 après le match aller la semaine dernière.

Augustine Oladapo, milieu de terrain offensif du TP Mazembe est déterminé : " C'est un très gros match. Nous savons qu'Al Ahly est une sacrée équipe, mais nous les avons vus à Lubumbashi (match aller), dans leur manière de jouer. Nous savons que ce sera un match très différent au Caire. Mais je pense que nous n'avons pas peur, nous sommes ici pour jouer au football et nous pensons que nous nous qualifierons ici au Caire.

Al Ahly reste invaincu en 19 matches de Ligue des champions, mais les visiteurs sont persuadés qu'ils peuvent se qualifier pour le dernier carré qui les opposera à l'Espérance ou aux Mamelodi Sundowns.

"Je suis venu en ayant connaissance du nombre de supporters (d'Al Ahly). Au contraire, je m'attendais à ce qu'ils soient 80 000 et pas seulement 50 000. Je sais qu'il y aura des voix fortes dans le public. C'est encourageant, je suis venu en sachant cela, mais comme je l'ai dit, nous venons défendre nos chances... En jouant un bon match, nous conserverons nos chances de nous qualifier. L'équipe d'Al-Ahly possède de grands joueurs avec beaucoup d'expérience. Nous sommes prêts et je voudrais souligner une fois de plus qu'un match de football restera un match de football. ", a souligné Lamine Ndiaye, entraîneur du TP Mazembe.

Même si les Egyptiens sont favoris pour cette rencontre, leurs adversaires congolais sont également en grande forme, n'ayant perdu qu'un seul de leurs 19 derniers matches de compétition.