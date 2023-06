Afrique du Sud : Ramaphosa reçoit son homologue portugais

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a été reçu mardi à Pretoria par son homologue Cyril Ramaphosa pour sa traditionnelle visite officielle à l'étranger la semaine de la Fête nationale.

Au cours d'une conférence de presse, le président sud-africain a donné plus d'information sur la médiation africaine du conflit russo-ukrainien

"Nous nous sommes rencontrés lundi et nous avons confirmé que nous sommes maintenant à un stade où nous allons nous rendre à Kiev et Moscou et notre mission est une mission de paix, et nous voulons la qualifier de chemin vers la paix. La première chose dont nous avons discuté entre nous, c'est que nous voulons écouter les deux parties, elles doivent nous exposer leur propre point de vue sur la guerre ainsi que leurs exigences minimales pour mettre fin au conflit" a expliqué Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud.

Marcelo Rebelo de Sousa, a remercié le président Ramaphosa pour son rôle dans l'initiative, et a par ailleurs souligné l'importance d'écouter les deux parties. Il a également évoqué les liens historiques entre son pays et le Mozambique qui fait face à des menaces terroristes.

"C'est une coopération de longue date entre le Portugal et un pays frère, le Mozambique, et notre engagement à tout faire pour le respect de l'intégrité territoriale, la souveraineté et de la sécurité de l'État mozambicain menacé par des attaques terroristes dans le nord du Mozambique" a souligné Marcelo Rebelo De Sousa, Président du Portugal.

Chaque année, le président portugais choisit un pays différent pour célébrer la fête nationale du 10 juin avec sa communauté. Quelque 200 000 Portugais et environ 500 000 Sud-Africains d'origine portugaise résident dans le pays.