Kenya : Homme et lion, la difficile cohabitation

Au Kenya, la faune sauvage et l'Homme se livrent une bataille féroce pour asseoir leur territoire et profiter des ressources qu'il recèle.

Dans certaines régions, habitat du lion et zones d'élevage se chevauchent, ce qui engendre de nombreux problèmes de sécurité et de protection du bétail pour les humains. Les animaux sauvages, eux, souffrent d'un écosystème perturbé, de trop de promiscuité et d'un manque d’espace vital pour leur bien-être.

"Ces animaux sauvages ont besoin d'espace, y compris les prédateurs. Nous perdons des habitats très importants pour ces derniers, à cause de la subdivision territoriale et du recours à la vente de terres, mais aussi à cause des populations. Elles sont un réel défi, car des fermes s'installent partout. L'urbanisation, la construction de routes et de lignes électriques dans tous les espaces sont autant de défis à relever pour pouvoir concentrer autant de prédateurs et d'herbivores dans une même zone", explique Daniel Ole Sambu, responsable du programme de protection des prédateurs pour la Fondation Big Life.

FIERTÉ BLESSÉE - Nos gardes forestiers sont les protecteurs d'un monde où la coexistence entre la faune et l'Homme est possible, et nous avons l'intention de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Merci de vous tenir à nos côtés.

Le mois dernier, une dizaine de lions qui s'aventuraient dans des enclos à bétail à la recherche de nourriture, ont été tués par des éleveurs. Ces derniers risquent pour tant la prison, car tuer un animal sauvage est illégal ; d'autant plus s'il s'agit d'une espèce en voie d'extinction, comme le lion. Mais les bergers prennent le risque, car bien qu'indemnisés pour leur perte en cas d'attaque, ils disent ne pas y trouver leur compte.

"Il y a une grande disparité entre la valeur de notre bétail et la somme d'argent que nous recevons en guise de compensation. Les vaches sont chères et peuvent coûter plus de 500 euros. On ne peut pas comparer 500 euros au 200 que nous recevons. Nos indemnités sont très limitées. Cela nous met en colère, et malgré l'indemnisation, nous sortons et nous tuons les lions", explique Joel Kirimbu, un éleveur de 38 ans.

(...) Nos interventions et nos mesures d'atténuation des conflits entre l'Homme et la faune sauvage doivent changer radicalement et être renforcées de toute urgence. Dr.@yussufwatol - Responsable du programme de recherche et d'innovation sur la biodiversité, WWF-Kenya.

Pourtant, depuis 2003 et le lancement du programme de compensation des prédateurs par la Fondation Big Life spécialisée dans la conservation des milieux sauvages d'Afrique de l'Est, la population de lions au Kenya est passée de près de l'extinction à environ 2 500 aujourd'hui.