Nigeria : libéré sous caution, Seun Kuti reprend ses concerts

La star nigériane de l'afrobeat, accusée d'avoir agressé un policier, va entamer une tournée de concerts retardée après avoir été libérée sous caution, a annoncé son manager mercredi.

Seun Kuti, qui était au tribunal mercredi, a des concerts prévus dans plus d'une douzaine de pays, mais son départ a été retardé en raison du procès, a déclaré son manager Ayo Moses à l'Associated Press.

Fils de l'icône musicale et agitateur politique nigérian Fela Kuti, qui a lui-même été détenu à plusieurs reprises par les régimes militaires nigérians, Seun Kuti était détenu depuis plus d'une semaine après avoir été surpris en train d'agresser un officier de police à Lagos, le centre économique du Nigeria.

Lors de l'audience de mercredi, le président du tribunal a décidé que c'était le ministère public - et non la police - qui avait le pouvoir de poursuivre le musicien. Le juge a ensuite ajourné l'affaire jusqu'à une nouvelle audience le 3 juillet.

"Il est en liberté sous caution et, en tant que citoyen responsable, il continuera à jouir de ses droits car il est présumé innocent", a déclaré Femi Falana, son avocat, à l'issue de l'audience.

Des vidéos virales ont montré un Kuti agité criant et poussant l'officier sur une route principale de Lagos la semaine dernière. On ne sait toujours pas ce qui a provoqué la confrontation, mais M. Kuti a affirmé que le policier en question avait "essayé de me tuer, moi et ma famille".

Pendant sa détention, la police a fouillé la maison de Kuti, ce qui a provoqué un tollé chez certains Nigérians et ses avocats. Mais Benjamin Hundeyin, porte-parole de la police de Lagos, a défendu la perquisition comme étant nécessaire et approuvée par le tribunal.

"Au cours de notre enquête, nous sommes tombés sur certaines choses suspectes qui devaient être prouvées au-delà de tout doute raisonnable", a déclaré M. Hundeyin, sans donner plus de détails.