Femi Kuti : "Fela était la voix des sans voix"

Femi Kuti est le fils de Fela Kuti, roi de l'afrobeat, célébré en ce moment à Paris dans une exposition-évènement. Dans une interview, il revient sur la personnalité de son père et son aura politique ; sur la vie de celui qui, jusqu'à sa mort aura été harcelé par les autorités pour avoir dénoncé avec bravoure la corruption des élites à grand coup de musique. Avec son saxophone, il a capté l'attention du monde entier pour faire passer ses messages.

"Fela était la voix des sans voix, parce qu'à cette époque, aucune voix ne s'élevait pour dénoncer la corruption ou les maux et les problèmes de la société. Personne n'était assez courageux pour prendre la parole et combattre un dictateur militaire. Fela était le seul (...) il voyait sa musique comme une force, une arme pour faire passer ce message très important contre l'autorité, contre la colonisation, contre les gouvernements africains corrompus. Pour lui, sa musique était une arme", raconte Femi Kuti, le fils de Fela Kuti.

Décédé du sida en 1997, Fela Kuti trouve toujours un écho aujourd'hui. Son fils n’est d’ailleurs pas surpris, dit-il, que son père et sa musique inspirent les nouvelles générations, même s'il y voit pourtant un paradoxe.

"C'est l'ironie de l'histoire, Fela n'était pas un artiste mainstream (grand public) mais était écouté par les artistes mainstream. Les Beatles écoutaient Fela, Paul McCartney, John Lennon, tout le monde écoutait Fela, mais la musique de Fela n'a jamais été diffusée comme la leur l’a été. Et quand vous lisez l'autobiographie de Miles Davis, ce dernier a dit : Fela sera connu dans le futur. Tout musicien professionnel a donc compris la force de la musique de Fela à cette époque", dit Femi Kuti.

L'exposition a ouvert ce jeudi à la Philharmonie de Paris et dure jusqu’au 11 juin 2023. Elle baigne dans la musique de Fela, avec notamment des extraits de morceaux pour décortiquer l'afrobeat - mélange de rythmes yoruba, free-jazz, soul ou funk - et pour la première fois en dehors du Nigeria, une collection "de 25 costumes de scène de l’artiste sont présentés au public. L'exhibition met aussi en lumière les femmes qui ont entouré et inspiré et inspiré Fela et notamment sa mère.