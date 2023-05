Soudan : situation tendue malgré les efforts diplomatiques

L’Arabie Saoudite s’est félicité de l’accord signé jeudi à Jeddah, entre l’armée soudanaise et les paramilitaires pour respecter les règles humanitaires.

"L'accord d'aujourd'hui est le résultat de votre véritable engagement à épargner au peuple soudanais frère les conséquences du conflit militaire en cours. Cet accord permettra d'assurer une aide humanitaire de base et essentielle pour les populations touchées", a déclaré Waleed A. Elkhereiji, vice-ministre saoudien des affaires étrangères.

Quelques heures plus tôt, à l'issue d'une réunion d'urgence demandée par plusieurs pays occidentaux, le Conseil des droits de l'homme de l’ONU a adopté de justesse une résolution sur le Soudan. Elle vise à renforcer le suivi et la documentation des exactions qui ont lieu actuellement dans le pays. Plusieurs pays africains, arabes et la Chine ont voté contre.

"Alors que les violences au Soudan se poursuivent pour la quatrième semaine consécutive, environ 200 000 personnes ont été contraintes de fuir le pays, et d'autres traversent chaque jour les frontières pour se mettre à l'abri. En outre, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et beaucoup d'autres sont cloîtrées chez elles", a déclaré Olga Sarrado, porte-parole du HCR.

Les tractations vont se poursuivre pour parvenir à une nouvelle trêve qui permettrait notamment d’acheminer l’aide humanitaire. Malgré tous ces efforts diplomatiques, la situation sur le terrain reste difficile pour la population soudanaise qui doit faire face aux pénuries en tout genre. Les combats eux aussi continuent à Khartoum principalement, mais aussi dans d’autres régions comme le Darfour, ou la situation est particulièrement tendue.