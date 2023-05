Tunisie : funérailles d'un gendarme tué lors de la fusillade de Djerba

À Tunis, ils étaient plusieurs ces Tunisiens venus participer aux funérailles de Mohamed Abdelmajid Atigue, membre de la brigade anti-terroriste tué mardi lors d'une fusillade perpétrée par un gendarme aux abords d'une synagogue sur l'île de Djerba.

Mohamed Abdelmajid a été tué par balle sur le port de Djerba par l'assaillant qui s'est emparé de son arme et de ses munitions. Six gendarmes ont également été blessés. Deux d'entre eux ont succombé à leurs blessures, selon une source hospitalière. L'attaque a eu lieu alors que des centaines de fidèles achevaient le pèlerinage juif annuel dans la synagogue de Ghriba, la plus ancienne d'Afrique.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères affirme qu'une enquête est en cours pour tenter de déterminer les responsabilités dans cette attaque. Cette attaque intervient alors que la Tunisie a déjà enregistré l'arrivée de plus de 2 millions de touristes depuis le début de l'année après un net ralentissement pendant la pandémie de Covid-19. En 2002, la synagogue de la Ghriba avait déjà été visée par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts.