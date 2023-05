RDC : Nyamukubi et Bushushu isolés par les eaux

Dévastés par des inondations qui ont fait plus de 400 morts, les villages Nyamukubi et Bushushu, dans l'est de la RDC, sont coupés des provinces du Nord et du Sud-Kivu.

Les eaux ont emporté avec elles la route nationale 2, qui reliait la ville de Goma à Bukavu. Désormais, la seule voie d'accès est le lac Kivu. Les pirogues sont les seuls moyens de déplacement pour la population.

Ces inondations sont survenues lorsque les rivières Nyamukubi et Chishova ont débordé, emportant tout sur leur passage, après des fortes pluies qui sont tombées dans la région la semaine dernière. Pour les riverains isolés par la catastrophe naturelle, les autorités devraient d'urgence réparer les routes endommagées par les fortes inondations.

Pour faire le déplacement vers la ville de Goma , les espoirs de ses populations reposent sur une pirogue qui fait le trajet quasi-quotidiennement entre les deux villages sinistrés. Rosalie Furaha vit à Nyamukubi. Avant la catastrophe, elle affirme que c'était déjà un casse-tête pour faire transiter les denrées alimentaires de son village vers Goma.

Presqu'une semaine après le passage meurtrier des eaux, l'aide arrive au compte- goutte. Les autorités gouvernementales ont apporté des aides financières à près de deux cents familles sinistrées et aux hôpitaux qui prennent en charge les blessés. Mais pour se déplacer pas encore de solution.

Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU estime que à près de 3 000 le nombre de familles sans abri dans les villages de Nyamukubi et Bushushu. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues.