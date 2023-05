Burkina Faso : manifestation de soutien au capitaine Traoré

A Ouagadougou, où le grand marché est resté fermé, des manifestants ont brûlé un drapeau français et celui de l'Union européenne sous les applaudissements de nombreux badauds qui criaient leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'Etat le 30 septembre 2022.

Au Burkina Faso, des milliers de manifestants se sont regroupés samedi dans plusieurs grandes villes, pour apporter leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré et dénoncer des "vélléités de déstabilisation" de leur pays.

"Non au complot de l’impérialisme et de ses valets locaux", "Non à l'ingérence dans la transition" ou encore "A bas la France" et "A bas l’Otan", ont été quelques-uns des slogans scandés ou inscrits sur des pancartes lors de ces manifestations.

Jeudi, lors d’un entretien télévisé, le capitaine Traoré a dénoncé les agissements d'une coalition contre le Burkina Faso, affirmant s’être tourné vers des "alliés stratégiques" comme la Russie et la Turquie.Théâtre de deux coups d'Etat militaires, le pays est miné par une spirale de violences jihadistes qui a fait plus de 10 000 morts.