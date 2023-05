Burkina Faso : des survivants racontent le massacre de Karma

Au Burkina Faso, des habitants et des survivants du massacre de Karma ont raconté l'attaque du 20 avril contre leur village.

Lors d'une conférence de presse à Ouahigouya, au nord de Ouagadougou la capitale, les témoins ont partagé leur traumatisme.

"Les bébés sont morts sur le dos de leurs mères exécutées. Le carnage a duré plus de 6 heures avant que les soldats ne quittent le village pour Dinguiri. Les survivants ont pu partir après leur départ, tandis que certains blessés ont été transportés au CHUR (hôpital régional, ndlr) de Ouahigouya par les survivants, d'autres n'ont pas pu être évacués et ont succombé à leurs blessures.", a déclaréDaouda Belem, porte-parole des résidents de Karma.

Un groupe de défense des droits au Burkina Faso affirme que 147 personnes ont été tuées dont 28 femmes et 45 enfants de 9 jours à 14 ans.

"Quand je suis rentrée à la maison, certains hommes ont vu la tournure des événements et sont allés à l'intérieur. Ils sont entrés et les ont fait sortir. De l'intérieur de nos maisons, nous pouvions entendre nos maris hurler de douleur à cause des coups qu'ils recevaient... avant qu'ils ne les exécutent. Après les avoir tués, ils sont revenus pour sortir mon mari qui était malade et se trouvait dans la maison, et ils l'ont abattu juste devant la cour.", a décritAminata Kindo, survivante du massacre de Karma.

Le Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés (CISC) a déclaré que les assaillants ont également tué 11 personnes à proximité le même jour - six dans le village de Dinguiri, deux à Mene et trois sur la route entre Ouahigouya et Barga.

L'ONG a rappelé que ce bain de sang fait suite à une attaque djihadiste qui a coûté la vie à 40 militaires le 15 avril dernier.