USA : le Festival de jazz de Nouvelle-Orléans bat son plein

La fête du jazz se poursuit à la Nouvelle-Orléans au Etats-Unis.

Autrefois modeste et attirant environ 350 personnes au parc Louis Armstrong, près du quartier français, le New Orleans Jazz & Heritage festival déborde aujourd'hui sur le vaste terrain de l'historique hippodrome Fair Grounds.

De nombreux groupes de renommée nationale et internationale figurent sur la liste du festival de 2023, qui comprend des mégastars actuelles telles que Lizzo et Ed Sheeran, ainsi que des artistes de longue date qui font le bonheur des foules, comme Santana et le Steve Miller Band.

Lizzo et Ed Sheeran ont joué le week-end dernier. John Mayer et Mumford and Sons font partie des artistes à venir. Mais les artistes de la vieille garde, basés à la Nouvelle-Orléans, comme George Porter Jr, Irma Thomas et Deacon John, restent des piliers du festival.

Selon le producteur Quint Davis, ce sont des centaines d'artistes de Louisiane qui sont à l'origine du festival

Le deuxième et dernier week-end du Jazz Fest s'ouvre jeudi. Thomas occupera la scène principale vendredi soir, avant Jon Batiste.

Porter et son groupe joueront sur la même scène samedi, suivis d'Anders Osborne, puis du Preservation Hall Jazz Band, avant que Mayer ne se produise avec Dead & Company.