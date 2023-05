Le Japon veut renforcer ses liens commerciaux avec le Kenya

Le président kenyan William Ruto a reçu le Premier ministre Fumio Kishida, mercredi à Nairobi.

Lors de cet échange M. Kishida a réitéré le souhait de son pays de renforcer les relations commerciales avec le Kenya afin de contribuer à la stabilité de la région à l’approche du Sommet du G7 qui se tiendra dans la ville historique d’Hiroshima.

"Nous aimerions renforcer la coordination avec le Kenya, qui contribue à la stabilité de la région. En tant que pays assurant la présidence du G7, le Japon aimerait entendre directement les voix des pays africains et s'assurer que ces voix se reflètent dans les discussions du sommet du G7 à Hiroshima ce mois-ci," soutient Fumio Kishida.

Une proposition reçue favorablement par le président kényan.

"Je me réjouis donc, Monsieur le Premier ministre, de nos discussions et je m'attends à ce que nous fassions des progrès considérables sur un large éventail de sujets d'intérêt mutuel entre le Japon et le Kenya," a répondu William Ruto.

Les dirigeants ont également discuté de la crise au Soudan et de la guerre en Ukraine.

M. Kishida a ajouté qu'il souhaitait entendre la voix des pays africains lors des discussions du Sommet du G7, prévu fin mai.