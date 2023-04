Soudan : les combats se poursuivent malgré la trêve

Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur mardi, les combats continuent au Soudan, aussi bien à Khartoum que dans d’autres zones du pays. Depuis plusieurs jours, un conflit meurtrier oppose l’armée à des paramilitaires. Des affrontements qui ont déjà fait au moins 500 morts et plus de 4 000 blessés, selon un bilan du ministère soudanais de la Santé.

"Comme vous pouvez le voir, la mosquée située dans le marché a été détruite par l'explosion. Tous les magasins du marché ont été détruits par la puissance de l'explosion", explique Babiker Mudawi, un commerçant affecté par ces explosions.

Dans la capitale, la situation est de plus en plus difficile. Malgré le chaos, les habitants tentent tant bien que mal de se nourrir. Mais les biens de première nécessité se font de plus en plus rares.

"Les gens sont désemparés, ils font la queue pour du pain, ils font la queue pour du carburant. Mais on ne trouve ni carburant, ni pain, ni d'eau. La sécurité n'est pas garantie et la situation est très mauvaise dans les centres de santé, les gens sont malades et les blessés ne peuvent pas être soignés. Nous faisons la queue pour obtenir du carburant, mais nous n'en trouvons pas et il n'y a pas beaucoup de moyens de transport", explique un habitant.

Comme d’autres pays, la Chine va elle aussi évacuer ses ressortissants, et a dépêché des navires de sa marine. L'aéroport de Khartoum ayant été mis hors service à la suite des combats, de nombreux civils et des étrangers ont tout de même réussi à fuir le pays par avion depuis des pistes plus petites, comme ce vol affrété par le Maroc et qui a atterri à Casablanca.

"Nous avons quitté Khartoum et, après trente-six heures de bus, nous sommes arrivés à Port Soudan où nous avons passé vingt-quatre heures dans un hôtel. Nous avons ensuite pris l'avion qui a fait une escale à Tunis avant d'atterrir à Casablanca", explique Fatima Zahra, une ressortissante marocaine.

Depuis le début des combats le 15 avril, des dizaines de milliers de personnes ont fui les violences et se sont réfugiés pour la plupart, dans des pays frontaliers.