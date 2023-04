Ouganda : l'extraction massive de sable menace le lac victoria

La zone humide de Lwera, près du lac Victoria, est un lieu de reproduction pour les poissons, sert de halte aux oiseaux migrateurs et peut stocker sous terre de grandes quantités de dioxyde de carbone qui réchauffe la planète.

La zone humide s'étend sur plus de 20 kilomètres (12 miles) à cheval sur l'autoroute depuis la capitale ougandaise Kampala.

Elle a longtemps été exploitée par des mineurs de sable, légaux et illégaux.

Tous sont motivés par la demande de l'industrie de la construction. La texture grossière du sable de la zone humide qui serait plus performante dans le mortier de maçonnerie.

Désormais, toutes les entreprises, connues dans la zone humide, ont l'autorisation d'y être, ce qui leur donne une certaine légitimité et frustre les militants écologistes, les responsables locaux et d'autres qui disent que les activités minières doivent être arrêtées car elles dégradent la zone humide.

C'est le cas notamment de Charles Tamale, maire et membre du conseil municipal de Lukaya :

"Moi, je mets le blâme sur NEMA parce qu'ils accordent des licences pour travailler dans des zones marécageuses et y légalisent les travaux, alors que NEMA est devrait protégerer de tels environnements. Maintenant, vous trouvez des conseils locaux comme le conseil local de Lukaya, (qui) ne peut pas arrêter ces individus parce qu'ils ont tous leurs documentspour travailler dans la région."

Les habitants de la communauté agricole de Lwera se plaignent de leur part que l'exploitation minière crée peu d'emplois et ruine la terre.

Au moins deux sociétés opèrent officiellement à Lwera : la société chinoise Double Q Co. Ltd. et Seroma Ltd.

Les entreprises, souvent avec des soldats ou des policiers aux portes, fonctionnent pratiquement sans surveillance et les responsables locaux ont été réduits à de simples spectateurs, selon certains responsables et habitants.

l’Autorité nationale de gestion de l’environnement, la NEMA affirme avoir interdit le dragage dans le lac Victoria, mais autorise l’extraction de sable dans les zones humides.

« Ce n'est pas vrai qu'ils sont au-dessus de la loi et certains d'entre eux ont la permission de faire ce qu'ils font. L'Ouganda a besoin de sable et tous les efforts sont faits pour s'assurer que le sable est extrait de manière durable. Le sable du lac est l'un des meilleurs sables dont on a besoin, donc ce qui est limité, c'est l'extraction massive de sable sous le lac." A déclaré la porte-parole de la NEMA, Naomi K. Namara

L'extraction de sable est une activité très lucrative. 50 milliards de tonnes sont utilisées dans le monde chaque année, a déclaré le Programme des Nations Unies pour l'environnement dans un rapport l'année dernière.

Selon le PNUE, des zones humides saines peuvent aider à contrôler le climat local et les risques d'inondation.