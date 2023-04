Soudan : plus de 270 morts, environ 320 soldats fuient au Tchad

Sixième jour de combats au Soudan suite à l'échec du cessez-le-feu entre l'armée et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF). C'est la deuxième fois que le cessez-le-feu n'est pas respecté.

Des milliers d'habitants ont fui la capitale, Khartoum. Il en est de même pour quelque 320 soldats qui ont été arrêtés au Tchad voisin.

"J'ai déjà 320 soldats qui sont déjà sur notre territoire, leurs militaires. Il y a sans doute des civils, donc nous sommes en train de les accueillir et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'ils soient logés convenablement, a déclaré le ministre tchadien de la Défense, Bichara Issa Djadallah.

Les violents affrontements ont déjà fait plus de 270 morts et plus de 2 000 blessés parmi les civils, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Les Nations unies se réuniront ce jeudi avec l'Union africaine, la Ligue arabe et des représentants d'autres organisations pour discuter de la situation au Soudan.

Les 177 soldats égyptiens qui avaient été capturés par les paramilitaires des Forces de soutien rapide ont été "évacués vers l'Egypte", a annoncé la nuit dernière l'armée soudanaise.