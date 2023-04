Soudan : Ruto appelle à la fin des combats entre l'armée et le FSR

Explosions et tirs jeudi à Khartoum au 6e jour des affrontements entre l’armée et les paramilitaires. La dernière tentative de cessez-le-feu entre les forces rivales soudanaises a échoué.

Près de 300 civils ont été tués depuis samedi. Bilan humain dénoncé par le président kényan.

"Nous sommes également très préoccupés par le fait que des membres de la communauté diplomatique ont été pris pour cible et que des civils en général ont été pris entre deux feux. Un schéma de violation systématique des normes et principes établis du droit international humanitaire se dessine clairement et cette situation évolue vers une menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales.", a déclaré William Ruto.

En cinq jours, "70% des 74 hôpitaux de Khartoum et des zones touchées par les combats ont été mis hors d'usage. Alors que la crise s’enlise, William Ruto redoute ses conséquences sur le plan régional.

'' Il existe un réel danger que l'escalade des hostilités au Soudan implique des acteurs régionaux et internationaux extérieurs et dégénère en une crise sécuritaire et humanitaire d'une ampleur désastreuse". avant d'ajouter : "Il est temps de faire taire les armes dans notre région et sur notre continent afin que nous puissions nous concentrer sur le travail urgent qui consiste à permettre à nos populations de saisir les opportunités et de réaliser leurs aspirations dans la paix et la tranquillité. Le temps presse."

Les clans des généraux Al-Burhane et Daglo revendiquent chacun la victoire. Difficile de vérifier ces annonces, car le danger est grand sur le terrain.