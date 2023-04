Nigeria : l'APC remporte une nouvelle élection dans un Etat du Nord

Le parti au pouvoir au Nigeria a remporté une élection gouvernorale dans l'Etat de Kebbi (nord), organisée à nouveau après des résultats "non concluants" en mars, a annoncé dimanche la Commission électorale.

La collecte des résultats dans un autre Etat, l'Adamawa (nord-est), où une élection a dû être réorganisée pour les mêmes raisons, a été suspendue après l'usurpation du rôle de directeur de scrutin par le représentant local de la Commission électorale (INEC).

Les électeurs étaient appelés samedi à élire à nouveau les gouverneurs des deux Etats après les scrutins "non concluants" du 18 mars, selon l'INEC qui a évoqué des soupçons de fraude. De nouvelles élections législatives ont également été réorganisées dans certaines régions samedi.

Le 25 février, les Nigérians ont élu l'ancien directeur de l'Etat de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, du parti APC, à la présidence. Il doit succéder le 29 mai au dirigeant sortant Muhammadu Buhari, qui a effectué deux mandats. Mais l'opposition, évoquant fraudes et irrégularités, conteste la victoire de M. Tinubu en justice.

Des élections gouvernorales avaient été organisées dans 28 des 36 Etats du Nigeria le 18 mars. Dans le Kebbi comme l'Adamawa, les nouveaux scrutins opposaient samedi des candidats de l'APC à ceux du principal parti d'opposition, le PDP.

Dans le Kebbi, le représentant de la Commission électorale Sa’idu Yusuf a déclaré vainqueur le candidat APC, Nasir Idris, qui a remporté 409 225 votes face à son rival du PDP, Aminu Bande (360 944 voix).

Avec ce résultat, l'APC a désormais 16 gouverneurs, le PDP en a neuf, et le Parti travailliste et le parti NNPP un chacun. Dans l'Adamawa, le représentant local de la Commission électorale a usurpé le rôle du directeur de scrutin et déclaré vainqueur une candidate de l'APC, Aisha Dahiru Binani.

Le directeur de scrutin avait reporté samedi soir la collecte des résultats des 10 derniers districts à dimanche matin. Mais le représentant local de l'INEC, Nuhu Ari, a rassemblé une équipe de journalistes avant la reprise du comptage et déclaré que Mme Binani avait gagné.

Seule candidate femme aux gouvernorales au Nigeria, elle affrontait le gouverneur sortant Ahmad Fintiri, du PDP. Le chaos créé par la déclaration de victoire de Mme Binani a poussé l'INEC à suspendre dimanche la collecte des résultats.

"L'action du REC (l'officier électoral résident, représentant de la Commission électorale) est une usurpation du pouvoir du directeur de scrutin. Elle est nulle et non avenue", a ajouté l'INEC dans un communiqué.