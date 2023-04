Sénégal : à Saint-Louis, le projet gazier et le désespoir des pêcheurs

Depuis des années, les habitants de la petite ville de pêche de Saint-Louis, au Sénégal, sont en difficulté. Le changement climatique, les chalutiers industriels étrangers et la pandémie de COVID-19 ont rendu difficile la vie sur l'eau.

Lorsque les autorités ont annoncé un nouveau projet gazier au large de la côte en 2015, la communauté espérait qu'il apporterait de nouvelles opportunités. Au lieu de cela, de nombreux habitants affirment que le gaz n'a apporté qu'une vague de problèmes et a poussé les gens au désespoir. Certaines femmes ont même été contraintes de se prostituer pour subvenir aux besoins de leur famille, ont-elles déclaré à l'Associated Press lors d'entretiens.

Quatre femmes qui ont raconté leur histoire ont déclaré avoir commencé à se prostituer parce que leurs maris, tous pêcheurs, ne pouvaient plus gagner leur vie depuis que le marché du gaz est arrivé en ville et que la plate-forme a restreint l'accès aux zones de pêche fertiles, connues localement sous le nom de diattara. Les femmes ont toutes déclaré qu'elles connaissaient plusieurs autres femmes dans la même situation.

Elles ont parlé sous le couvert de l'anonymat car leurs familles ne savent pas ce qu'elles font. La prostitution est légale au Sénégal, mais les femmes ne veulent pas se faire enregistrer, invoquant la honte culturelle.

Pour elles, la prostitution est plus rapide et plus fiable que le travail dans un magasin ou un restaurant - des emplois qui ne sont pas bien payés et qui peuvent être difficiles à trouver.

L'accord - prévu par un partenariat entre les géants mondiaux du gaz et du pétrole BP et Kosmos Energy, et les compagnies pétrolières publiques du Sénégal et de la Mauritanie - devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, assez pour soutenir la production pendant plus de 20 ans, selon les compagnies gazières.

Le gouvernement et les entreprises affirment qu'ils s'engagent avec les communautés de pêcheurs au Sénégal et en Mauritanie et qu'ils essaient de bénéficier à l'ensemble de l'économie en s'approvisionnant localement, en développant la main-d'œuvre et en soutenant le développement durable.

Selon BP, plus de 3 000 emplois ont été créés au Sénégal et en Mauritanie dans quelque 350 entreprises locales. La société a également cité son travail de rénovation de la maternité de l'hôpital Saint-Louis et l'aide qu'elle a apportée à 1 000 patients grâce à une clinique mobile opérant dans des zones reculées.

Dans une déclaration à AP, le porte-parole de Kosmos, Thomas Golembeski, a déclaré que le projet fournira une source de gaz naturel à bas prix et élargira l'accès à une énergie fiable, abordable et plus propre. Il a également mentionné l'accès à un fonds de crédit de micro-finance créé pour la communauté de pêcheurs.

"Je prie pour que cela cesse, parce que ce n'est pas ce que je veux faire du fond du cœur. Je le fais pour mes enfants", a déclaré une mère à AP, les épaules voûtées et la voix lasse, dans une chambre d'hôtel où elle ne sera vue ni de son mari ni de ses amis.

Traditionnellement, de nombreuses femmes gagnent leur vie en transformant le poisson, tandis que les hommes le pêchent ; les fils, les maris et les pères passent des semaines en mer. Les fils, les maris et les pères passent des semaines en mer. Mais avec les restrictions, les familles n'ont pas pu nourrir leurs enfants ou payer leur loyer.

Dans certains cas, les familles ont dû retirer leurs enfants de l'école ou les transférer d'une école privée à une école publique où les enseignants ne se présentent pas pendant plusieurs jours.

BP et Kosmos n'ont pas répondu aux questions concernant la prostitution des femmes.

Ils n'ont pas non plus répondu à la question de savoir s'ils s'en tenaient à leur évaluation initiale des risques du projet, qui reconnaissait dans une étude d'impact environnemental et social de 2019 qu'il y avait "beaucoup d'incertitudes concernant les conséquences pour les pêcheurs de Saint-Louis", mais qu'ils considéraient toujours que l'intensité de l'impact était faible.

Le gouvernement local a déclaré que les inquiétudes de la population concernant la plate-forme étaient exagérées et que la communauté devait être patiente, au moins jusqu'à la fin de la production, qui devrait commencer d'ici la fin de l'année.

Papa Samba Ba, directeur des hydrocarbures au ministère sénégalais du pétrole et de l'énergie, a déclaré que l'objectif était que, d'ici 2035, la moitié des projets gaziers soient confiés à des entreprises et à des services locaux.

Les autorités locales ont reconnu une augmentation de la prostitution à Saint-Louis, mais elles l'attribuent aux difficultés économiques et à la pauvreté généralisée en général, et non pas directement au projet gazier.