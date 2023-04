La collaboration Basquiat-Warhol exposée à la Fondation Louis Vuitton

Entre 1984 et 1985, les artistes Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol ont réalisé ensemble quelque 160 peintures, dont certaines des plus grandes œuvres produites au cours de leurs carrières respectives.

Une nouvelle exposition à Paris est désormais consacrée à leur prolifique collaboration.Les deux artistes se sont rencontrés pour la première fois par l'intermédiaire de leur agent, le marchand d'art Bruno Bischofberger. À l'automne 1982, Bischofberger a amené Basquiat, 21 ans, à l'atelier de Warhol, 54 ans, connu sous le nom de Factory, pour un déjeuner de travail. Ils ont d'abord pris des photos Polaroid d'eux-mêmes, mais Basquiat est parti avant le déjeuner avec l'une des photos. Environ une heure et demie plus tard, l'assistant de Basquiat est revenu avec une toile fraîchement peinte, "Dos Cabezas" (1982), un double portrait représentant Warhol et Basquiat, inspiré par la photo qu'ils venaient de prendre.

"Je suis vraiment jaloux. Il est plus rapide que moi", s'étonne Warhol, selon Bischofberger, qui a commandé leur première collaboration.

"Warhol était, à l'époque, un parrain dans la ville (de New York). Il savait toujours ce qui se passait en ville_ explique Anna Karina Hofbauer, commissaire invitée._Basquiat admire Warhol en tant qu'aîné, personnalité artistique et pionnier d'un nouveau langage et d'une relation révolutionnaire avec la culture pop. Warhol, quant à lui, trouve en Basquiat un regain d'intérêt pour la peinture. Grâce à lui, il se remet à peindre manuellement à grande échelle.

"D'une part, elle parle tellement de notre époque. C'est comme un remix, comme deux mondes qui se rencontrent, mais dans l'amitié et le respect. Mais ils ont également créé une salle dialectique. Cet espace de connaissances qu'ils créent ensemble est incroyable. Mais c'est comme à notre époque : Nous prenons n'importe quoi et nous le combinons avec quelque chose de totalement différent explique Dieter Buchhart, commissaire invité et spécialiste de Basquiat et Warhol.

De 1984 à 1985, plus de 130 œuvres collaboratives

Travaillant depuis la Factory de Warhol sur Broadway, les deux artistes mélangeaient leurs idées sur des toiles. $6.99 par exemple, mesure 297 centimètres sur 410 centimètres. La plus longue de leurs œuvres communes, "African Masks", s'étend sur plus de 10 mètres.

La plupart du temps, c'est Warhol qui est à l'origine de la peinture, en commençant par le logo d'un produit de tous les jours, comme le bicarbonate de soude Arm & Hammer. De 1984 à 1985, plus de 130 œuvres collaboratives sont sorties de la Factory. Seize d'entre elles ont été présentées lors d'une exposition spéciale en septembre 1985 à la galerie de Tony Sharazi, dans le centre de Manhattan. Comme pour la plupart des œuvres de Warhol de cette époque, les critiques de l'exposition sont négatives, ce qui met fin à la collaboration des deux artistes.

"Les deux artistes ont été très durement touchés, surtout Basquiat.Il a pris ses distances par rapport à cette collaboration, dans le sens où elle s'est lentement arrêtée. Je suis sûr qu'ils ont terminé les dernières œuvres et qu'ils ont d'abord abouti aux sacs de frappe, que vous voyez ici dans l'exposition", explique Hofbauer.

Rassemblant plus de 80 peintures signées conjointement par les deux artistes américains, l'exposition présente également certaines de leurs œuvres individuelles ainsi que des œuvres d'autres artistes majeurs de l'époque, tels que Keith Haring et Jenny Holzer.

L'exposition "Basquiat x Warhol. Painting 4 Hands" sera présentée du 5 avril au 28 août à la Fondation Louis Vuitton à Paris.