Ethiopie : des restrictions post-manifestations imposées en Amhara

Au lendemain de la 5ème journée consécutive de manifestation contre le gouvernement éthiopien, des restrictions ont été imposées lundi dans trois grandes villes de la région d’Amhara, dont Gondar, la ville la plus peuplée de la région.

Il est désormais interdit aux tricycles motorisés de circuler la nuit et les bars et discothèques doivent fermer à 21H00. Toute grève est également prohibée et toute réunion doit être signalée aux autorités.

La semaine dernière le gouvernement a annoncé le démantèlement de forces paramilitaires régionales en Ethiopie. Une décision qui s’est heurtée à une forte opposition dans la région d’Amhara qui a organisé d’importantes manifestations dans les villes et villages de la région.

Le gouvernement prévoit de les intégrer dans l’armée ou la police fédérale et promouvoir l’unité nationale.

Appelées « forces spéciales » en Ethiopie, ces unités inconstitutionnelles avaient été déployées par les Etats régionaux pour protéger leurs frontières et combattre les rebelles.

Parmi les autres restrictions, figurent l’interdiction de transporter une arme ou tout objet pouvant en faire office – "couteau, machette ou barre de fer" notamment -, de détonner pétards et feux d’artifice, ou de porter indûment tout vêtement militaire.

Il est aussi ordonné aux membres des _"forces spéciales"_de se regrouper dans des endroits désignés.

Les restrictions sont édictées par les "postes de commandement" militaire de chaque ville, laissant supposer que la sécurité y est désormais confiée à l'armée fédérale.