Kenya : l'interdiction du khat pénalise des agriculteurs

Depuis l’annonce de l’interdiction du khat sur plusieurs de leurs marchés d’exportation traditionnels, les agriculteurs kényans sont contraints de se tourner vers d’autres cultures.

Également connues sous le nom de cathonine et de miraaIts, ces feuilles de khat sont mâchées pour libérer un stimulant. Cette plante est devenue au fil des années, un pilier économique de la région de Méru, des comtés d’Isiolo et de Tharaka Nithi.

"Les gens ont une opinion négative du khat, même s'il n'est pas nocif. C'est un stimulant comme un autre, comme le café ou le thé. Quand on mâche du khat, on peut travailler longtemps sans se fatiguer" a expliqué Isaiah Kiogora, cultivateur de khat.

Au Kenya, le khat est considéré comme une drogue par l'Autorité nationale pour la campagne contre l'abus de drogues (NACADA).

En 2022, une querelle diplomatique entre le Kenya et la Somalie a empêché les agriculteurs de vendre le khat à leur voisin.

En 2014, le Royaume-Uni a classé la plante parmi les drogues de classe C et en a interdit l'usage.

"Quand j'ai vu que le Royaume-Uni et la Somalie avaient interdit le khat, alors que je n'avais planté aucune autre culture, j'ai choisi de commencer à planter des tournesols. J'ai trouvé un avantage au tournesol, car il me permet de nourrir mes animaux. Lorsque je gagne un peu d'argent, je paie les frais de scolarité et j'utilise le reste pour acheter de la nourriture. J'ai fait cela parce qu'il n'y a pas d'autre solution et que mon terrain est petit." s'est confiéeBeatrice Kawira, cultivatrice de khat et de tournesol.

Les risques cités sont le faible niveau d'études, l'éclatement de la famille et le fait que certains utilisateurs se sentent coupés de la société.

Le khat est toujours en vente sur ce marché de Nairobi, mais les vendeurs avaient l'habitude de le vendre à l'étranger.

"Le premier assaut contre les cultures a été mené par Theresa May (ancienne ministre du gouvernement britannique et premier ministre), alors qu'elle était ministre de la santé. En raison de la pression exercée par certains groupes de pression, qui affirmaient que le Miraa (khat), les brindilles et les fibres de banane salissaient et polluaient le Royaume-Uni. Ils ont donc fait pression sur le gouvernement pour qu'il l'interdise, et ce n'est pas parce qu'il s'agissait d'une drogue qu'elle a été interdite, mais pour d'autres raisons." a déclaré Mithika Mwenda, directrice exécutive de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA).

Avant l'interdiction de 2014, le Royaume-Uni importait jusqu'à 2 800 tonnes de khat par an, principalement du Kenya, de l'Éthiopie et du Yémen, selon un rapport du Conseil consultatif du Royaume-Uni.