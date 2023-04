Sierra Leone : les parades politiques interdites avant la présidentielle

Les autorités de Sierra Leone ont annoncé lundi avoir interdit les parades politiques de rue, une tradition lors des campagnes électorales dans ce pays ouest-africain, à moins de trois mois des élections présidentielles.

Les périodes électorales ne sont pas "un moment pour la danse et la joie", mais plutôt "un temps de profonde réflexion", a déclaré la Commission de régulation des partis politiques, un organe d'Etat, dans un communiqué annonçant l'interdiction.

D'ordinaire, lors des campagnes, les deux principaux partis du pays - Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP, au pouvoir), et le Congrès de tout le peuple (APC) - organisent des défilés à travers les villes.

Les nouvelles règles obligent désormais les partis à désigner un lieu fixe (stade, centre communautaire...) pour tenir leurs rassemblements de campagne.

"Jouant sur la crédulité de notre peuple, les politiciens se sont, depuis des années, servi de ces cirques de rue pour troubler la réflexion de l'électorat, notamment les jeunes, en utilisant des drogues et autres substances intoxicantes", explique la commission.

Selon Lucien Momoh, porte-parole de la commission, l'interdiction pourrait permettre de "réduire au minimum les violences".

"D'année en année en Sierra Leone, les parades de rue des campagnes électorales sont devenues une menace de plus en plus sérieuse pour la sécurité des gens ordinaires", a-t-il indiqué à l'AFP. "Ces rassemblements ont été entachés de violence et d'insultes et menaces envers les opposants politiques".

Les élections présidentielles, parlementaires et municipales dans ce pays de quelque 8 millions d'habitants auront lieu le 24 juin. Le président Julius Maada Bio y briguera un second mandat.

Son principal opposant, le chef de l'APC Samura Kamara, est actuellement en procès pour corruption. S'il est condamné, il ne pourra se présenter aux élections ou occuper un poste au sein de l'Etat.