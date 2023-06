Sierra Leone : dernier meeting de l'APC avant la présidentielle

Les partisans du parti d'opposition All People's Congress (APC) étaient rassemblés dimanche dans un stade de Freetown à six jours de l'élection présidentielle en Sierra Leone.

À moins d'une semaine de l'élection présidentielle en Sierra Leone, les partisans du parti d'opposition All People's Congress ont manifesté leur mécontentement dimanche, quant à la situation économique actuelle.

Alors qu'en avril dernier, le pays a vu l'inflation grimper à plus de 43 %, l'APC , est confiant : son candidat, le Dr Samura Kamara, est le plus apte à répondre à la crise.

"Nous sommes fatigués de l'austérité, nous sommes fatigués des problèmes, des meurtres, de la brutalité, du tribalisme, du népotisme, de toutes sortes de choses", déclare Kadira Rodhe Kamara, une commerçante participant à la manifestation.

Treize personnes sont en lice pour le poste le plus élevé de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Mais les experts estiment qu'il s'agira probablement d'une course à deux chevaux entre le président sortant Julius Maada Bio - élu en 2018 et luttant pour son deuxième mandat - et Samura Kamara, le chef du All People's Congress Party, le principal camp d'opposition de la Sierra Leone.

Le vainqueur a besoin de 55% des voix pour remporter la victoire au premier tour, sinon il y aura un second tour dans les deux semaines.

Maada Bio fait face à des critiques croissantes en raison des conditions économiques débilitantes. Près de 60 % de la population de la Sierra Leone, qui compte plus de sept millions d'habitants, est confrontée à la pauvreté, le taux de chômage des jeunes étant l'un des plus élevés d'Afrique de l'Ouest.

En avril, la Sierra Leone, dont la monnaie est l'une des plus faibles du monde, a vu l'inflation grimper à plus de 43 % - contre un maximum de plus de 41 % en mars - et le taux de change par rapport au dollar américain est sous pression, selon les analystes économiques.

De nombreuses manifestations antigouvernementales meurtrières ont secoué le pays, et des appels ont été lancés pour que M. Bio démissionne. Alimentées par la hausse du coût de la vie, elles ont fait des dizaines de morts, y compris dans les rangs des forces de sécurité.

Le scrutin du 24 juindevrait être serré. Il s'agira d'un renversement de situation par rapport aux élections présidentielles de 2018, lorsque Bio - qui représentait alors le parti d'opposition - a affronté Kamara, du parti au pouvoir à l'époque, que l'ancien président avait choisi pour lui succéder.

L'adversaire de M. Bio, le Dr Samura Kamara, est un politicien chevronné qui a occupé divers postes au sein du gouvernement, notamment celui de ministre des affaires étrangères. Il se présente alors qu'il fait l'objet d'accusations de corruption, depuis 2021, pour avoir prétendument détourné des fonds publics d'un projet de rénovation à New York, à l'époque où il était ministre.

Son affaire devrait être entendue par un tribunal d'ici la mi-juillet.