Basketball : Sanogo porte les Huskies vers leur 5e titre de NCAA

Les Huskies de l'Université du Connecticut ont remporté le championnat NCAA pour la cinquième fois de leur histoire, en battant nettement en finale les Aztecs de l'université de San Diego State 76 à 59, lundi soir au NRG Stadium à Houston (Texas).

L'ailier malien Adama Sanogo se tenait sur la ligne de touche et regardait ses coéquipiers d'UConn dribbler dans les dernières secondes pour assurer le cinquième titre de champion NCAA. Il semblait impatient, prêt à sprinter à la première occasion.

Lorsque le buzzer a retenti, le réserviste Andrew Hurley s'est servi de ses deux mains pour lancer le ballon près de l'ailier et commencer la célébration, mais Sanogo a couru tout droit et l'a récupéré.

"J'ai besoin de ce ballon. C'est un ballon que je veux garder pour mes enfants, mes petits-enfants", a déclaré Adama Sanogo à l'Associated Press. "J'ai besoin de ce ballon".

Sanogo a terminé avec 17 points et 10 rebonds lors de la victoire 76-59 contre San Diego State dans le match du titre national. Le grand Malien de 6 pieds 9 et 245 livres a été nommé MVP du Final Four après son quatrième double-double en six matchs, faisant de lui la pièce maîtresse des Huskies vers le cinquième titre - tout comme il l'avait été toute la saison.

Pendant que ses coéquipiers coupaient les filets, Sanogo a avoué qu'il avait planifié toute la journée de garder le ballon. "Il était assis sur ce ballon, je suppose, avant le match", a déclaré Hurley en riant.

Au vu du jeu de Sanogo, qui méritait ce ballon ?

"Oh, il a tout à fait le droit de le garder", a déclaré Nahiem Alleyne lorsqu'il a appris que Sanogo avait récupéré le ballon. "C'est le joueur le plus remarquable de ce tournoi. Il a été une force tout au long du tournoi. Sans lui, nous ne serions pas là, c'est aussi simple que cela".

Après avoir commencé le match avec des moyennes de 17,2 points et 7,6 rebonds, il a été efficace, avec 5 sur 9 sur le terrain et 7 sur 8 sur la ligne de réparation. Il a été actif, avec cinq de ses rebonds sur la glace offensive. Et tout cela de la part d'un joueur qui a passé les dernières semaines à observer un jeûne strict de l'aube au coucher du soleil pour observer le Ramadan.

"Il voulait s'imposer", a déclaré l'attaquant Alex Karaban. "Il voulait tellement ce moment".

Pour Sanogo, c'est la fin d'une année d'efforts après une élimination au premier tour du tournoi NCAA contre New Mexico State. Il a notamment rendu visite à l'automne dernier à Emeka Okafor, l'ancien grand joueur de UConn qui a remporté le titre en 2004, et lui a demandé ce qu'il fallait faire pour remporter un championnat.

Environ sept mois plus tard, Okafor se tenait sur le terrain, regardant les joueurs des Huskies couper les filets et poser pour des photos de trophées. "Il a fait un excellent travail", a-t-il déclaré.

"Il l'a fait défensivement, il l'a fait offensivement. Il a fait de grandes choses quand on en avait besoin. Et le week-end dernier, il l'a fait en jeûnant. Je pense que cela témoigne de son état d'esprit, de sa volonté et de son dévouement pour atteindre l'objectif fixé au début de l'année."