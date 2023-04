RDC : les forces ougandaises reprennent Bunagana

Les forces régionales d'Afrique de l'Est ont repris le contrôle de Bunagana, une ville stratégique de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) qui était tenue par les rebelles du M23 depuis plus de neuf mois, a déclaré lundi un porte-parole de la force régionale.

Les forces ougandaises se sont officiellement déployées à Bunagana et établiront un point d'appui dans la région, donnant ainsi aux forces du M23 le temps de quitter les lieux, a déclaré le capitaine Kato Ahmad Hassan, porte-parole du contingent ougandais de la force régionale.

"Nous apprécions le commandement du M23 pour sa coopération avec le contingent, pour nous avoir accordé un passage sûr et pour nous avoir permis d'occuper Bunagana", a-t-il déclaré.

Le départ des rebelles de Bunagana a été l'une des principales exigences de plusieurs cycles de médiation sur la crise dans l'est de la RDC, où plus de 120 groupes armés se battent pour la terre, le pouvoir et les ressources et, pour certains, pour protéger leurs communautés.

Le M23 s'est fait connaître il y a dix ans lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC, située à la frontière avec le Rwanda. Il tire son nom d'un accord de paix conclu le 23 mars 2009, qu'il accuse le gouvernement congolais de ne pas mettre en œuvre.

Après une décennie de sommeil, le M23 a refait surface à la fin de l'année 2021 et a commencé à s'emparer de territoires. La RDC accuse depuis longtemps le Rwanda de soutenir le groupe M23 et des voix puissantes en Occident soutiennent cette affirmation, que le Rwanda nie fermement. Au début de l'année, les chefs d'État de la région ont demandé un cessez-le-feu immédiat à toutes les parties et des troupes supplémentaires pour la force régionale envoyée dans l'est de la RDC l'année dernière.

Les troupes ougandaises, qui font partie de la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est dans l'est de la RDC, vont maintenant tenter d'obtenir le retrait progressif du M23 des autres zones contrôlées par les rebelles, notamment Kiwanja et Mabenga.

Bunagana est située à seulement 60 km au nord-est de Goma, qui sert également de centre pour les organisations d'aide internationale et la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MONUSCO. La ville est également proche de la frontière avec l'Ouganda, ce qui en fait un point de transit important pour les marchandises importées en RDC depuis des pays aussi éloignés que la Chine.

Bien que le retrait soit une étape positive, il ne signifie pas une résolution durable du conflit, a déclaré Trupti Agrawal, analyste principal pour l'Afrique de l'Est à l'Economist Intelligence Unit. "Le retrait est un signe de progrès dans les efforts de médiation régionale, mais il s'agit là d'un processus extrêmement fragile", a-t-il déclaré.