L'Ouganda déploie 1 000 soldats dans l'est de la RDC

L'Ouganda a envoyé 1 000 soldats ougandais dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est.

Ils ont été envoyés par le commandant des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) pour les forces terrestres, le lieutenant-général Kayanja Muhanga, lors d'une cérémonie organisée au poste frontière de Bunagana, situé entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Des centaines de résidents des deux côtés de la frontière ont assisté à la cérémonie.

Le porte-parole adjoint de l'UPDF, Deo Akiki, a déclaré que le contingent de l'armée ougandaise, composé de 1 000 soldats, opérera à partir de la province d'Ituri. Le Burundi et le Kenya ont déjà envoyé leurs troupes au Congo pour la même mission.

Le contingent ougandais est dirigé par le colonel Michael Hairoba. Dans son discours lors de la cérémonie, il a déclaré : "Nous partons en tant qu'ambassadeurs : "Nous nous rendons au Congo en tant qu'ambassadeurs de la paix. Nous sommes préparés, nous sommes entraînés et nous sommes prêts pour cette tâche".

Le lieutenant-général Kayanja Muhanga a déclaré que l'armée ougandaise n'était pas novice en matière de maintien de la paix dans d'autres pays. Il a déclaré : "Après avoir pacifié le pays, l'UPDF exporte maintenant la paix dans d'autres pays. Nous étions au Libéria, nous sommes en Somalie, nous avons été au Sud-Soudan et en République centrafricaine. Cette force a pour mission d'assister au processus de pacification de l'est de la RDC. Notre travail consiste à assurer la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d'État. Nous n'allons pas être les ennemis de qui que ce soit là-bas".

La force de la Communauté d'Afrique de l'Est est destinée à contenir les rebelles du M23 qui ont commencé à attaquer les positions de l'armée congolaise depuis le mois de juin de l'année dernière et ont occupé plusieurs régions. Formé en 2012, le groupe a attaqué le Congo et a été maîtrisé par les troupes gouvernementales. Il avait cessé ses attaques jusqu'à l'année dernière.