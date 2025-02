Afrique du Sud : le premier imam ouvertement gay tué dans une fusillade

Un homme considéré comme le premier imam ouvertement gay a été abattu alors qu'il était assis dans une voiture en Afrique du Sud, dans ce que beaucoup qualifient d'assassinat en raison de ses enseignements.

Muhsin Hendricks est tombé dans une embuscade tendue par deux hommes à bord d'une camionnette alors qu'il se rendait dans la ville de Gqeberha, dans le sud du pays, samedi.

La police a déclaré que les hommes impliqués dans le meurtre avaient le visage couvert.

Une vidéo de sécurité de la fusillade montre l'un d'eux sautant de son véhicule, courant vers la voiture dans laquelle se trouvait Hendricks et tirant plusieurs fois avec un pistolet à travers une fenêtre latérale.

La police a déclaré que Hendricks était avec un conducteur, qui a survécu.

La police n'a pas établi le mobile du meurtre, mais les partis politiques et les organisations LGBTQ+ affirment que M. Hendricks a été pris pour cible parce qu'il avait créé une mosquée au Cap pour les musulmans homosexuels et qu'il avait demandé que les membres de la communauté LGBTQ+ soient accueillis dans l'islam.

L'homosexualité est interdite dans la religion islamique.

"De mon point de vue, il s'agit sans aucun doute d'un crime de haine motivé par la religion. Parce qu'il a prêché et défendu un message islamique impopulaire, et qu'il a appelé à une nouvelle façon d'interpréter le Coran, qui soit inclusive et compatissante", a déclaré le révérend Ecclesia de Lange, directeur de Inclusive and Affirming Ministries (IAM), en Afrique du Sud.

Le ministère sud-africain de la justice a déclaré qu'il enquêtait sur les allégations selon lesquelles M. Hendricks aurait été la cible d'un assassinat.

M. Hendricks était connu internationalement et avait pris la parole lors de la conférence de l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA) en Afrique du Sud l'année dernière.

L'ILGA a déclaré que M. Hendricks avait évoqué le fait que certaines personnes demandaient la fermeture de sa mosquée et l'avaient qualifiée de "temple gay".

L'Alliance démocratique, deuxième parti politique d'Afrique du Sud, a déclaré que "la nature de l'assassinat laisse fortement penser qu'il s'agit d'un coup professionnel".

"Il s'agit d'un meurtre de sang-froid, qui doit être condamné sans équivoque, sans poser de conditions à cette condamnation", a déclaré Khaled Sayed, membre du Congrès national africain à l'Assemblée législative de la province du Cap-Occidental.

Dans une interview accordée à un journal sud-africain en 2022, M. Hendricks a déclaré qu'il s'était senti visé par une série de fatwas - décisions de droit islamique - émises cette année-là par le Conseil judiciaire musulman d'Afrique du Sud.

Ces fatwas rappelaient aux musulmans du pays que les relations entre personnes de même sexe étaient interdites, même si le conseil déclarait que les musulmans homosexuels qui s'abstenaient de toute "action de même sexe" devaient être accueillis dans les mosquées.

Hendricks a fait l'objet d'un documentaire intitulé "The Radical", sorti la même année, dans lequel il déclare que des menaces ont été proférées à son encontre, mais que "cela ne m'a pas dérangé". Le besoin d'être authentique était plus grand que la peur de mourir".

Le film s'intéresse également à de jeunes musulmans homosexuels qui affirment que Hendricks leur a offert un endroit où ils pouvaient prier et pratiquer l'islam tout en restant eux-mêmes.

Le Conseil judiciaire musulman d'Afrique du Sud a déclaré dans un communiqué dimanche que, bien qu'il ait toujours affirmé que la position de M. Hendricks était incompatible avec les enseignements de l'islam, "nous condamnons sans équivoque son assassinat et tout acte de violence visant les membres de la communauté LGBTQ ou de toute autre communauté".