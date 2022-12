Mondial 2022 : les Tunisiens soutiennent les Lions de l'Atlas

Le football unit les peuples quand la politique les divise": Malgré la crise diplomatique entre la Tunisie et le Maroc, dans le centre de Tunis, les passants s'accordent à dire qu'ils encourageront mercredi les Lions de l'Atlas face à la France en demi-finale du Mondial-2022 au Qatar.

"Sur la pelouse, la politique n'a rien à faire. Soutenir un pays arabe, quel qu'il soit, est un devoir lorsqu'il arrive à ce stade de la compétition", affirme M. Sultani, 41 ans, qui tient un étal de fruits et légumes dans le marché central de Tunis.

"Bien sûr que je soutiens le Maroc, que Dieu les bénisse car ils nous ont apporté de la joie. On voulait que les Tunisiens passent, mais peu importe, c'est la même chose, en tant que Tunisiens, en tant que Marocains. Nous voulons un bon match, un beau match. Il ne faut pas ignorer la force de l'équipe de France, je pense que toute leur meilleure joueurs seront de sortie ! " déclare Hajer Bernat,une avocate tunisienne.

Après avoir brisé un plafond de verre en devenant la première sélection africaine ou d'un pays arabe à entrer dans le dernier carré d'un Mondial, le Maroc peut en effet compter sur le soutien de tout un continent dont il porte les espoirs, en défiant les tenants du titre français pour une place en finale.

Le parcours du Maroc, qui a éliminé le géant espagnol en huitièmes et le Portugal de Cristiano Ronaldo en quarts, a suscité un élan de fierté et d'excitation chez les voisins tunisiens et algériens, transcendant les querelles politiques au Maghreb, ainsi que dans le reste de l'Afrique.

Dans le centre de Tunis, la sono d'une boutique d'articles sportifs crache des chansons folkloriques marocaines pour attirer le chaland. Le maillot rouge des Lions de l'Atlas est le clou de l'étalage.

Le pays est pourtant en froid avec le Maroc, qui lui reproche de s'être aligné sur la position de l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental, au cœur de tensions extrêmes entre les deux frères ennemis du Maghreb.