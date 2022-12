Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais axé sur la jeunesse

Le Premier ministre sénégalais Amadou Ba et son homologue française Elisabeth Borne ont présidé jeudi un séminaire intergouvernemental axé sur la jeunesse visant au renforcement de la coopération entre les deux pays.

Dix ministres français et dix ministres sénégalais dont la ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall et le ministre de l'intérieur Félix-Antoine Diome se sont retrouvés au Château de Champs-sur-Marne à une vingtaine de km à l'est de Paris.

La réunion a débuté par la restitution de travaux d'un séminaire de la jeunesse, qui a réuni une quinzaine de jeunes, Français et Sénégalais.

C’est la cinquième édition de ce rendez-vous institutionnel entre la France et le Sénégal, après la précédente rencontre organisée en 2019 à Dakar, avant que le cycle ne soit interrompu par la pandémie de Covid-19.

Le séminaire intergouvernemental a débouché sur plusieurs accords touchant à la jeunesse, au sport et à l'éducation. La France est le premier investisseur au Sénégal et son premier partenaire commercial.

Un dîner offert par Mme Borne et cuisiné par le chef étoilé Mory Sacko a clôturé la journée.