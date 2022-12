Mondial 2022 : le Maroc rêve des demi-finales

Après avoir réussi l'exploit de passer le cap des huitièmes de finale en coupe du monde de Football, le Maroc rêve grand et veut devenir la toute première nation africaine à atteindre le cap des demi-finales. Et le coach Regragui y croit.

Personne ne s'attendait à nous voir en huitième ou en quart de finale, et nous avons un autre match pour nous faire entrer encore plus dans l'histoire et nous sommes prêts à 100 % à relever le défi a-t-il souligné.

Pour réussir cet exploit, le Maroc pourra compter sur sa solide défense. Les lions de l'Atlas n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition grâce à un exceptionnel gardien Yassine Bounou plus connu sous le nom de Bono. Ahmed Reda Tagnaouti, et l'un des portiers remplaçants croit en l'étoile marocaine : nous sommes en quart de finale de la Coupe du monde et c'est un grand honneur, un grand honneur pour moi. Dieu merci, nous avons réussi et rendu les Marocains heureux, et demain, nous pourrons les rendre heureux en étant la première équipe arabo-africaine à atteindre les demi-finales. Je pense que le match de demain sera très difficile.

Le Maroc affrontera le Portugal ce samedi au stade Al Thumama, et pourra bénéficier du soutien de toute l'Afrique et plus encore des pays arabes, lors de cette coupe du monde dans un pays du Moyen-Orient.