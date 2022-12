La Covid-19 se banalise, l'Afrique se prépare à la prochaine crise

Forts de l'expérience acquise dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, les pays africains renforcent leurs systèmes de santé pour se préparer à la prochaine crise sanitaire, a déclaré jeudi la directrice Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au début de la pandémie, au début de l'année 2020, certains des 54 pays de ce continent de 1,3 milliard d'habitants ne disposaient pas des installations ou du personnel de santé qualifié nécessaires pour répondre de manière adéquate à la crise sanitaire, et certains avaient du mal à mettre en place des salles d'isolement et des unités de soins intensifs, a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, lors d'une conférence de presse en ligne jeudi.

Cependant, au cours des trois dernières années, les pays africains ont augmenté leurs investissements dans les infrastructures de santé dans la course contre la pandémie, avec le soutien des donateurs mondiaux, a-t-elle ajouté.

"L'avenir, aussi difficiles qu'aient été ces deux dernières années, nous trouvera dans une bien meilleure situation en termes de stratégies, d'investissements et de capacités à faire face aux menaces de santé publique", a déclaré Mme Moeti.

"Nous savons maintenant ce que nous devons faire pour nous assurer que nos systèmes sont capables de résister à l'impact d'un choc tel qu'une épidémie", a-t-elle ajouté.

Sur tout le continent, a-t-elle ajouté, l'OMS travaille avec les pays pour renforcer leurs capacités en formant les premiers intervenants, tandis que des travaux sont également en cours pour renforcer les institutions de santé publique et les opérations d'urgence.

L'un des "résultats les plus passionnants de la lutte" que l'Afrique a dû mener pour obtenir les vaccins contre la Covid-19 est que certains pays du continent développent désormais leurs capacités à produire localement ces outils essentiels, a ajouté Mme Moeti.

"Quoi qu'il arrive à l'avenir, le monde et l'Afrique seront beaucoup plus prompts à réagir à la prochaine pandémie", a-t-elle déclaré, optimiste quant aux "partenariats importants" et à la création d'institutions africaines "qui prendront l'initiative de travailler dans le domaine de la préparation et des soins de santé primaires".

En Gambie, comme dans de nombreux pays d'Afrique, la pandémie a été "très difficile" pour de nombreux systèmes de santé, mais elle a été "une révélation pour nous tous de savoir où étaient les lacunes", selon Ahmadou Lamin Samateh, ministre gambien de la santé.

M. Samateh a appelé à la mise en place d'un système de soutien mondial qui offre davantage d'aide et de ressources aux pays confrontés à des difficultés.

"Les gouvernements nationaux ont un rôle à jouer, mais les communautés internationales ont également un rôle important à jouer", a-t-il déclaré. "Nous avons vu avec la pandémie de Covid-19 qu'un problème dans une partie du monde est un problème pour le monde entier."

Et même si l'Afrique est toujours confrontée à des lacunes dans les vaccinations contre la Covid-19, la directrice du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique averti qu'il reste du travail à faire pour pérenniser les acquis de la réponse à la pandémie.

"À l'approche de 2023, il est temps de sortir COVID-19 du mode de réponse d'urgence pour l'intégrer dans les soins de santé de routine", a-t-elle déclaré.