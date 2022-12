Intelligence artificielle : où en est l'Afrique ? [Business Africa]

Dans cet épisode de Business Africa : l'Intelligence artificielle promet de transformer en profondeur la croissance économique mondiale et l'Afrique veut initier sa jeunesse à cet outil révolutionnaire ; Meta lance sur WhatsApp des formations gratuites aux entrepreneurs d’Afrique francophone ; l’inflation dans la zone de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) poursuit sa tendance haussière.

Comment parler des progrès technologiques sans aborder l’Intelligence Artificielle et ses multiples promesses. L’Afrique veut préparer sa jeunesse à l’utilisation de cet outil informatique qui se développe de plus en plus au sein des entreprises et dans tous les secteurs d’activités. Pour en discuter, nous recevons Amal El Fallah-Seghrouchni, la présidente exécutive d'AI Movement, le Centre international pour l'intelligence artificielle du Maroc.

Le Dôme de l’Intelligence Artificielle a été inauguré le 9 novembre à Rabat. Cette nouvelle infrastructure, l’une des plus importantes en Afrique, veut "d_oter les jeunes de nouvelles capacités pour en faire des citoyens éclairés, des citoyens capables de produire de la bonne science et de l'intelligence artificielle, éthique et responsable_" a déclarer Amal El Fallah-Seghrouchni, la présidente exécutive d'AI Movement.

Meta lance WhatsApp Business Coach

Après Meta Boost, Meta met à disposition des entrepreneurs d’Afrique francophone WhatsApp Business Coach. Une plateforme à faible consommation de data donnant accès à des formations gratuites leur permettant d’approfondir leurs compétences entrepreneuriales. L'objectif :"rendre les formations Meta beaucoup plus inclusives" selon Olivia Nloga, Responsable Communication pour l’Afrique francophone chez Meta.

Uemoa : l’inflation passe à 8,4 % en octobre 2022

Avec un taux d’inflation à 8,4 % en octobre contre 8,3 % en septembre, l’UEMOA fait face à une spirale inflationniste inédite. Si les pays ne peuvent rien faire concernant les facteurs externes, Daouda Sembene, directeur de la société de conseil en développement international AfriCatalyst, estime qu'il y a beaucoup à faire en interne.

"Il est important de continuer à mettre en œuvre des réformes structurelles pour s'assurer que les pays avancent régulièrement et rapidement vers des réformes du secteur énergétique et vers tout ce qui peut leur permettre de s'assurer que leur économie est de plus en plus compétitive" précise Daouda Sembene.