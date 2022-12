Angola : forum sur la sécurité routière au sommet de l'OEACP

Deuxième journée de travail à Luanda, dans le cadre du sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ''EACP'', qui réunira les chefs d'État vendredi et samedi prochains dans la capitale angolaise. La journée a été marquée par le Forum consacrée à la couche juvénile, sécurité routière et rôle des jeunes en la matière ont été au centre des débats.

"Parler de centralité routière est extrêmement compliqué dans notre société. Le climat, en soi, influence déjà un peu la conduite. Par exemple, hier, dans la ville de Viana, un accident extrêmement difficile s'est produit. Quatre dames ont perdu la vie à cause d'un camion qui a traversé la route. Il n'y avait pas de passage piéton, et il n'y avait qu'un viaduc très éloigné.", explique Márcio Rafael, du Projet Gira.

Le secrétaire général de l'organisation a déclaré que l'approche des gouvernements des États membres, en matière de Sécurité routière, doit être "inclusive et impliquer le secteur privé", les universités, la société civile et les jeunes en général.

"Il est essentiel de forger des alliances inclusives et efficaces et de mettre en œuvre des programmes au niveau national pour surmonter les défis en matière de Sécurité routière", a déclaré Georges Chikoti, Secrétaire général de l'EACP.

Un problème qui a des répercutions sur le changement climatique.

"Je crois qu'en ce qui concerne les problèmes routiers, il y a eu beaucoup d'accidents et cela, d'une certaine manière, a eu un impact sur la pollution. Ils ont augmenté la pollution parce qu'il y a des voitures accidentées dans la rue, dans des endroits inappropriés en Angola, mais principalement à Luanda.", souligne l'avocate Márcia Dias.

Le ministère angolais de la Jeunesse et des Sports s'engage à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation à la sécurité routière dans les écoles et les centres religieux.

Le gouvernement angolais assure que des mesures de prévention des accidents de la route sont prises car les jeunes sont le moteur et la solution aux problèmes de la société angolaise. Il appelle également les États membres de cette organisation à prendre conscience des problèmes liés au changement climatique. .