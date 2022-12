RDC : la survie s'organise dans le camp de déplacés de Kanyaruchinya

Des milliers de personnes déplacées par les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 luttent pour survivre dans le camp de Kanyaruchinya, à huit kilomètres au nord de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Ici, plusieurs ont ouvert de petits commerces qui leur permettent à peine d'assurer leurs besoins en nourriture.

" J'ai dû fuir avec ma machine à coudre, et ça été très difficile de l'amener ici car je suis handicapé. Un homme m'a aidé, mais une fois ici à Kanyaruchinya, la souffrance a commencé" explique un habitant du camp.

Certains ont installé de petites fermes, c'est le cas de Batale Kibombo Joseph. Comme lui, plusieurs ont été forcés de quitter le territoire de Ruthsuru depuis l'invasion des rebelles du M23. Devant une action humanitaire insuffisante, il désire retourner dans son village : j__e veux juste que la paix revienne et j'espère pouvoir retourner dans mon village avec une ou deux vaches. Là-bas, je les garderai dans les pâturages et elles boiront de l'eau, elles mangeront et survivront. Ici, les vaches meurent tous les jours. Si celles qui me restent passent encore trois jours ici, il ne me restera plus rien du tout.

Dans le camp de Kanyaruchinya, les déplacés sont confrontés à des maladies telles que le choléra du fait du manque d'hygiène. Plusieurs personnes en sont mortes et certains animaux n'y échappent pas. Abattus, ils sont distribués sur le camp aux déplacés.

" Les déplacés sont arrivés ici avec leur bétail en provenance de Rugari et de Kibumba et à cause du climat de Kanyaruchinya, certains animaux sont tombés malades et meurent chaque jour. Du coup, les déplacés les abattent, ils font des brochettes et d'autres les mangent sans se soucier de la maladie que l'animal avait", souligne un autre.

Les habitants du territoire de Rutshuru se sont enfuis par dizaines de milliers depuis fin octobre vers la sécurité relative de la capitale provinciale du Nord-Kivu. La plupart d'eux attendent encore l'aide des organisations humanitaires pendant que celle si prend du temps, ils s'organisent comme ils peuvent pour survivre.