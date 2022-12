Mondial 2022 : le Ghana face aux fantômes de 2010

Derrière un Portugal qualifié et qui sera assuré de finir premier en cas de nul contre la Corée du Sud, le Ghana va tenter vendredi d'attraper le deuxième billet pour les huitièmes de finale du Mondial 2022 face à l'Uruguay et Luis Suarez, un cruel souvenir de l'édition 2010.

Vainqueur du Ghana (3-2) puis de l'Uruguay (2-0), le Portugal est déjà en huitièmes. "Nous ne sommes pas encore assurés d'être en tête", a toutefois rappelé le sélectionneur Fernando Santos.

Une première place qui a son importance: elle permettrait à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, sauf coup de théâtre dans le groupe G, d'éviter le Brésil au match suivant.

Relancé par sa victoire sur la Corée, le Ghana est à une marche des huitièmes. Mais elle n'est pas simple, face à des Uruguayens toujours solides et contre qui il a vécu, en 2010, son pire souvenir en Coupe du monde.

En Afrique du sud, la Celeste avait battu les Black Stars lors d'un quart de finale électrique. Avant d'être écartés aux tirs au but (1-1 a.p., 4-2 aux t.a.b.), les Ghanéens avaient raté un penalty en toute fin de prolongation, après une balle de but repoussée de la main sur la ligne par le roublard Luis Suarez.

"Quoi qu'il se soit passé, nous ne pouvons pas revenir en arrière", avait commenté avant le Mondial le capitaine André Ayew, 32 ans, le seul des 26 joueurs ghanéens présents au Qatar qui était déjà là il y a douze ans et demi.

"Peut-être que j'aurais fait la même chose si ça avait été l'inverse. Ça valait le coup à leurs yeux mais pour nous c'était le pire moment de notre vie. (...) Mais cela appartient à l'histoire", avait-il ajouté, interrogé par le site Graphic.com.gh.

Les vétérans Luis Suarez et Edinson Cavani, 35 ans chacun, attendent encore de faire trembler les filets au Qatar. Sans but de ses deux gâchettes vieillissantes, l'Uruguay est restée muette et traîne à la dernière place du groupe. Mais comme la Corée du Sud, la Celeste garde une chance de passer en cas de succès sur le Ghana.

"Ce sera un match crucial mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a douze ans", a souligné son sélectionneur Diego Alonso.

En cas de qualification, ce serait forcément à la deuxième place avec la probabilité d'un huitième de finale contre le Brésil, un classique de la Coupe du monde.