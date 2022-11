Mondial 2022 : la Tunisie veut y croire

La Tunisie "a une occasion en or de se racheter" contre l'équipe de France au Mondial mercredi a affirmé mardi le défenseur Montassar Talbi, en référence à la défaite des Aigles de Carthage contre l'Australie (1-0).

Battus par les Australiens après un nul prometteur contre le Danemark (0-0), les Tunisiens sont sortis de leur deuxième rencontre "avec un peu de frustration", a concédé le défenseur de Lorient en conférence de presse à Doha.

"Mais on joue tous les quatre jours, donc on n'a pas le temps de rester frustré. On a une occasion en or de se racheter, on a une chance de réaliser quelque chose de grand contre la France", a-t-il ajouté.

Avec un point, les Tunisiens doivent s'imposer et compter sur un faux pas de l'Australie face au Danemark pour espérer avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. La France, elle, est déjà qualifiée.

"On va croire en nos chances", a ajouté le joueur né à Paris, soulignant l'importance des nombreux fans tunisiens présents au Qatar.

"Ils nous ont soutenus au premier et au deuxième match, ils nous ont donné beaucoup de force. On veut les rendre fiers. On les a vus déçus contre l'Australie mais ils ont continué à nous pousser et à chanter (après l'ouverture du score australienne). On espère pouvoir célébrer avec eux", a-t-il poursuivi.

Né en France comme une dizaine de coéquipiers, Talbi a reconnu qu'il s'agissait d'un "match spécial", "notamment pour nos entourages qui sont en France". "Mais nous, en tant que joueurs, voulons aider notre nation au maximum".

Son sélectionneur Jalel Kadri a de son côté assuré que les Tunisiens étaient "prêts pour cette dernière bataille".

"Rien n'est impossible, nous sommes toujours en course, présents et à 100%", a-t-il ajouté, sans se préoccuper des critiques sur les récentes prestations.

"Nous avons été critiqués, mais il faut distinguer l'environnement interne et l'environnement externe. En interne, nous sommes dans le respect. A l'extérieur, les opinions divergent, mais nous voulons que nos supporters soient fiers de nous, c'est le message qu'on leur adresse", a expliqué l'entraîneur.

Les équipes probables

Tunisie : Dahmen - Kechrida, Talbi, Meriah, Maaloul - Chaaleli, Skhiri, Laidouni, Msakni (cap.) - Khazri, Jebali

France : Mandanda - Pavard, Varane (cap.), Konaté, Camavinga - Tchouaméni, Fofana - Coman, Griezmann, Mbappé - Thuram