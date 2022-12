Insolite : des acrobates kényans virevoltent devant le Pape Francois

L'audience hebdomadaire du Pape Francois au Vatican ce mercredi tranchait avec l'ambiance habituelle.

Un groupe d'acrobates originaires de Nairobi appelé les "Black Blues Brothers" a fait le show devant et le pape des centaines de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, qui ont eu droit a un numéro de cirque.

Sur les airs de "Soul Man" et "Do the Twist", le groupe vêtu de costumes noirs avec des chapeaux ont multiplie les acrobaties.

Les "Black Blues Brothers" sont cinq acrobates kényans dont les spectacles font depuis depuis des années le tour des théâtres et les festivals du monde entier.