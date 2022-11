Mondial 2022 : le bilan africain après 2 journées

La deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du monde 2022 s'est achevée lundi par deux performances emballantes du Cameroun puis du Ghana. Dans l'ensemble, les nations africaines ont su relever la tête et à l'aube de leur troisième et dernière rencontre sont encore toutes en course pour les huitièmes de finale.

Trois victoires, un nul et une défaite contre deux nuls et trois défaites : la progression est mathématique pour les pays africains engagés dans ce Mondial. Alors que seuls la France et le Portugal ont déjà leur billet pour la deuxième phase, la zone Afrique reste dans la course au top 16 mondial.

La situation groupe par groupe:

. GROUPE A :

La bataille s'annonce incertaine entre l'Equateur et le Sénégal, alors que les Pays-Bas n'ont besoin que d'un point ce mardi contre le Qatar, pays-hôte déjà éliminé, pour terminer en tête. Un nul qualifierait l'équipe centre-américaine, qui s'inquiète pour son capitaine Enner Valencia, co-meilleur buteur du tournoi (3 buts) et blessé au genou droit. Les champions d'Afrique doivent absolument gagner pour se qualifier et voudront surfer sur leur belle performance offensive contre les Qatariens (3-1).

Sénégal-Pays-Bas 0-2

Sénégal-Qatar 3-1

. GROUPE D :

La France, championne du monde en titre et première qualifiée du tournoi qatari en battant le Danemark (2-1), va faire tourner son effectif mercredi contre la Tunisie. Les Aigles de Carthage, derniers avec un point, peuvent accompagner les Bleus s'ils battent les "coiffeurs" français et que le match Australie-Danemark se solde par un résultat nul. Les Danois, troisièmes, doivent battre les Australiens et espérer un nul ou une victoire française dans l'autre match pour atteindre les huitièmes de finale.

Tunisie-Danemark 0-0

Tunisie-Australie 0-1

. GROUPE F :

Avec quatre points, le Maroc affronte le Canada, déjà éliminé, et peuvent logiquement rêver d'intégrer le top 16 du tournoi, comme en 1986. La Croatie, finaliste du dernier Mondial, peut se contenter d'un nul pour passer. Avec une victoire étriquée contre le Canada et une défaite contre le s Lions de l'Atlas, la Belgique jouera sa qualification jeudi lors d'un choc stressant face aux Croates. Un succès et les Diables Rouges seront en huitièmes de finale. Une défaite serait synonyme d'élimination et, en cas de match nul, leur sort serait entre les mains du Maroc.

Maroc-Croatie 0-0

Maroc-Belgique 2-0

. GROUPE G:

Le Brésil, qualifié après sa victoire contre la Suisse grâce à un but de Casemiro, visera la première place du groupe vendredi contre le Cameroun, troisième après avoir sauvé le nul face à la Serbie lundi (3-3). Les Lions Indomptables sont enfin parvenus à marquer un point en Coupe du monde après 20 ans de disette. La Suisse, deuxième avec trois points, va devoir valider son billet contre la Serbie, qui ne compte qu'un seul point après deux matches.

Cameroun-Suisse 0-1

Cameroun-Serbie 3-3

. GROUPE H :

Le Ghana, deuxième du groupe, doit assurer sa place en huitièmes lors d'un rendez-vous à ne pas manquer contre l'Uruguay, qui avait battu les Black Stars en quart de finale du Mondial-2010. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, qualifié après sa victoire contre l'Uruguay, affronte la Corée du Sud vendredi. La situation est compliquée pour la Corée du Sud et l'Uruguay, mais les deux équipes peuvent encore se qualifier.

Ghana-Portugal 2-3

Ghana-Corée du Sud 3-2